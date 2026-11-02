Город не узнать: Надворную показали на уникальных старых фото

В начале ХХ века Надворная (сейчас это Ивано-Франковская область) была типичным, но не заурядным галицким городом. Поэтому ее было интересно запечатлевать на фотографиях.

Какой была Надворная в первые десятилетия той эпохи, показало Facebook-сообщество "Мандрівка старим кордоном". На них можно разглядеть типичную для тогдашней Галичины архитектуру и особенности уклада жизни на этих землях.

Типичная застройка галицкого... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Исторически с 1867 года она входила в состав Австро-Венгрии и была уездным центром Королевства Галичины и Лодомерии. У нее были собственный староста и целый ряд государственных учреждений, что обеспечивало постоянный приток чиновников, торговцев и ремесленников. Интересно, что с 1891 до 1918 года городом лично владел австрийский император. До этого он побывал в руках городского кредитного учреждения в Вене.

Решающим для города стал 1894 год, когда сюда пришла железная дорога. Надворная из аграрно-ремесленного городка быстро превратилась в логистический узел. В Центральную Европу отправлялись нефтепродукты и древесина: лес столетиями сплавляли по Быстрице, а теперь его можно было вывозить поездами. Со второй половины XIX века здесь работали предприятия по производству сельскохозяйственных машин, пива, спичек и нефтепереработке. Именно из последнего выросло предприятие, которое впоследствии положило начало современному "Нафтохимику Прикарпатья". Итак, хотя городок и не считался крупным центром, он все же играл большую экономическую роль.

Историческая ратуша Надворной. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Именно это можно увидеть на старинных снимках. Улицы Надворной вымощены брусчаткой, на одно- и двухэтажных зданиях видим множество вывесок магазинов и кофеен, по дорогам едут груженые конные повозки. Так выглядела главная улица городка, где торговля была образом жизни: на ярмарки и еженедельные торги съезжались крестьяне из окрестных сел и еврейские лавочники.

Надворная в межвоенный перио... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Центром городской жизни была рыночная площадь с ратушей. Первую, по сведениям краеведов, построили еще в 1601 году, после предоставления Надворной Магдебургского права. Нынешнее здание, отстроенное в конце XVIII века, стоит на том же месте. В то время, о котором мы говорим, оно выполняло роль городской управы. Невысокая массивная башня с часами, балконом и остроконечной крышей со слуховыми окнами придает всему зданию легкость. В 1970-х годах ратушу перестроили: появилась мансардная крыша, и она стала трехэтажной. В советское время здесь размещался районный Дом культуры, а сейчас работают различные учреждения.

Улица Мазепы (тогда Станисла... Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном Развернуть

Важной городской артерией была тогда и остается до сих пор улица Гетмана Мазепы. Тогда она называлась Станиславской, а также Третьего мая. В начале ХХ века ее застраивали плотным рядом невысоких каменных домов. Часть этой застройки сохранилась до наших дней.

Сегодня улица Мазепы состоит из двух частей: центральной деловой, обновленной в так называемом "евростиле", и частных усадеб в традиционных канонах. Исторические здания на ее фоне узнаются по масштабу и пропорциям

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