Львова, которого уже нет: в сети показали редкие фото

Центр Львова неоднократно подвергался масштабным перестройкам. Особенно бурно его застраивали на рубеже XIX и XX веков, когда город переживал экономический бум. Конечно, свой отпечаток на нем оставила и советская эпоха.

Памятники и элементы городского пространства, которых уже не увидишь в городе Льва, показало на фотографиях XIX века издание "Фотографии старого Львова". На снимках в основном запечатлен вид площади Галицкой – одной из самых уютных в городе.

Святой Ян из Дукли, которого заменили вазой

Площадь перед церковью свято... Источник: Фотографии старого Львова Развернуть

На фотографии 1860–1870-х годов на колонне перед фасадом церкви Святого Андрея еще можно увидеть скульптуру святого Яна из Дукли. В 1946 году советская власть демонтировала ее, поскольку не признавала культ святых. Через четыре года на колонне установили барочную вазу, а скульптуру удалось сохранить – ее перенесли на крышу колодца во дворе бернардинского монастыря.

Во время реставрации колонны в 2011 году звучали предложения вернуть святого на прежнее место. Однако эта идея не нашла достаточной поддержки среди горожан. Согласно легенде, Ян из Дукли, сидя на облаке, отпугивал войско гетмана Богдана Хмельницкого, которое в 1648 году пыталось захватить Львов. Поэтому скульптуру решили не возвращать, а советская ваза осталась на колонне.

Бойковская каменица и места, связанные с Иваном Франко

Крайнее здание слева на фотографии, нынешний адрес – площадь Галицкая, 7, известно как Бойковская каменица. Такое название оно получило из-за бойков из Синевидска, нынешних Верхнего и Нижнего Синевидного, которые использовали его как торговую базу. В подвалах хранили овощи и ягоды, которые продавали на Галицком рынке или развозили по Львову. Здесь также могли останавливаться молодые бойки, приезжавшие в город получить образование.

С этой каменицей связан и ранний период жизни Ивана Франко. В 1876 году двадцатилетний писатель поселился здесь в квартире Михаила Павлика вместе с Ярославом Рошкевичем – братом Ольги Рошкевич, первой юношеской любви Франко. Сам писатель не использовал название "Бойковская каменица", которое закрепилось позднее благодаря воспоминаниям и биографическим исследованиям. Однако здание он описал в автобиографическом рассказе "Хома с сердцем и Хома без сердца". С этим местом также связывают создание его ранней драмы "Три князя на один престол".

От старых лавок до современного фирменного магазина

На фотографии еще можно разглядеть вывески бывших заведений: "Аптечные материалы М. Кнапсса" и "Колониальные товары" на Бойковской каменице, а на соседнем доме – "Галантерея Яна Атласа". В 1902 году старую каменицу заменило новое здание, возведенное по проекту архитектора чешского происхождения Карела Боублика. Здание в стиле историзма с элементами маньеризма и барокко стало одним из поздних образцов этого архитектурного направления во Львове.

В межвоенный период по адресу площадь Галицкая, 7 работала кофейня "Центральная", где собирались поэты литературной группы "Молодая муза". Здесь также торговали спортивными товарами и мотоциклами – магазин принадлежал Скотту и Павловскому. В советское время и в первые годы независимости в помещении располагались телеграф и телефонный переговорный пункт. Теперь здесь работает магазин брендовой одежды.

Аптека на Соборной: традиция длиной в полтора столетия

Здание на правом краю фотографии с вывеской "Аптека" стояло на месте современного каменного дома по адресу площадь Соборная, 17. Нынешний дом построили в 1875 году по проекту львовского архитектора Михала Фехта.

В разное время здесь размещались ювелирный магазин Банка, книжный магазин Лаского, лавка кухонной посуды Кацера и мастерская по пошиву белья Centrum. В 1950-х годах работала мастерская по ремонту часов, а при СССР и в первые годы независимости – большой магазин "Промтовары".

Сегодня бывшее торговое помещение поделено между тремя заведениями: рестораном, магазином женской обуви и аптекой. Таким образом, аптека снова вернулась в это здание – примерно через полтора столетия после того, как ее запечатлели на старом снимке.

Архитектурная жемчужина Галицкой площади

Галицкая площадь Львова в 1870-х годах. Источник: Фотографии старого Львова

В центре фотографии 1870-х годов расположено здание, которое сохранилось до наших дней почти без изменений. Это каменица на площади Галицкой, 15, возведенная в 1872 году для Галицкого акционерного ипотечного банка. Проект разработал архитектор Филипп Покутинский, выбрав неоренессансный стиль.

В то время здание стало одним из первых львовских образцов неоренессанса и считалось одним из самых красивых и престижных в городе. На фоне других зданий, попавших на фотографию, оно действительно выделяется своей архитектурой.

Другие здания вокруг претерпели более значительные изменения. На месте крайнего дома слева теперь стоит здание банка, построенное в 2005 году. Второй каменный дом слева, по современному адресу площадь Галицкая, 2, получил дополнительный четвертый этаж. Крайнее здание справа расположено по адресу площадь Мицкевича, 4.

Старая гостиница "Жорж" и ее знаменитые постояльцы

Особое внимание привлекает темное здание второе справа – бывшая гостиница "Жорж". Это предшественник роскошной гостиницы в стиле неоренессанс, известной современным львовянам. Первое здание возвели еще в 1793 году, впоследствии его несколько раз перестраивали, а в 1899 году решили окончательно разобрать. На старой фотографии заметно, что фасад здания был значительно шире: на нем можно насчитать 14 окон, тогда как у современного здания их семь. Хотя старая гостиница уступала преемнику во внешнем великолепии, ее история связана со многими известными личностями.

В 1847 году здесь останавливался венгерский композитор Ференц Лист, приезжавший во Львов. Гостиницу посетил и французский писатель Оноре де Бальзак: он ночевал здесь во время поездки в Верхивню неподалеку от Бердичева, где жила его возлюбленная Эвелина Ганская.

Отель сыграл роль и в культурной жизни Ивана Франко. В 1876 году в зале немецкого общества при отеле состоялась премьера его ранней пьесы "Три князя на один престол". В 1893 году здесь поставили драму "Украденное счастье", а пять лет спустя торжественно отметили 25-летие литературной деятельности писателя.

"Подвинься, Матерь Божья, идет Мицкевич"

В центре фотографии стоит статуя Девы Марии – почти на том месте, где сегодня возвышается памятник польскому поэту Адаму Мицкевичу, установленный в 1904 году. Скульптуру Богородицы заказала в 1862 году в Мюнхене графиня Северина Бадени, а изготовил ее скульптор Непомук Гауттманн.

На этом месте статуя простояла всего 42 года. Позже ее перенесли туда, где сейчас установлена копия, а оригинал хранится в церкви Святого Андрея. Именно с этой переменой связывают львовское шутливое выражение: "Подвинься, Матерь Божья, идет Мицкевич".

Перекресток столетий на улице Богдана Хмельницкого

Пересечение современных улиц... Источник: Фотографии старого Львова Развернуть

На фотографии 1860-1870-х годов изображена часть улицы Богдана Хмельницкого на пересечении с улицей Гайдамацкой. Двухэтажное здание на самом левом краю – нынешний адрес: улица Богдана Хмельницкого, 75 / улица Гайдамацкая, 1 – сохранилось почти в первоначальном виде. Его возвели в первой половине XIX века в традиционном пригородном мещанском стиле, а элементы неоренессанса, вероятно, добавили позднее. Львовский архитектор Кость Присяжный называл подобные здания "бесстильными".

На месте одноэтажного дома на самом правом краю фотографии, по адресу улица Богдана Хмельницкого, 48, теперь стоит трехэтажная каменица конца XIX века в стиле чиншевого историзма.

Еще один одноэтажный дом, расположенный перед башней Пятницкой церкви на углу с улицей Гайдамацкой, снесли в 1870-х годах. На его месте по проекту архитектора Юлиуша Гохбергера построили церковную плебанию в аркадном стиле. Ее фасад украшен полосами коричневого и охристого кирпича, оставленного без штукатурки. Вероятно, предыдущее здание также служило плебанией. Ныне исторический дом находится в заброшенном состоянии.

Как изменилась башня Пятницкой церкви

На старой фотографии башня Пятницкой церкви выглядит совсем иначе, чем сегодня. Ее основательно перестроили в 1908 году по проекту архитектора Михала Лужецкого. Тогда башня получила нынешнее завершение, которое существенно изменило силуэт храма. Эта перестройка, по мнению автора текста, сделала облик одной из старейших церквей Львова выразительнее.

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