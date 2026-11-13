Луцк более века назад: исторические "цветные" фото 1910-х годов

В начале ХХ века Луцк был уездным центром Волынской губернии в составе Российской империи, тогда как губернской столицей оставался Житомир. Тем не менее город бурно развивался и застраивался.

Как выглядел Луцк до начала Первой мировой войны, показало издание Volyn Times на колоризированных фотографиях. В объектив фотографа попали все основные достопримечательности города, а современные технологии придали кадрам соответствующую окраску.

Мемориал Pro Patria, на мест... Источник: volyntimes.com.ua Развернуть

Мост на ул. Д. Галицкого (1917). Источник: volyntimes.com.ua

В архитектурном отношении Луцк в ту эпоху имел отчетливо средневековый облик: над узкими улочками возвышался замок Любарта, а рядом стояли святыни разных общин. Здесь жили украинцы, поляки, евреи, армяне, караимы и русские, и у каждой общины были собственные храмы и здания.

Перекресток современных улиц... Источник: volyntimes.com.ua Развернуть

Мужская гимназия (1916). Источник: volyntimes.com.ua

Толчок переменам дала железная дорога. Ветка Юго-Западной железной дороги, проложенная в 1890-х, оживила экономику города, и к 1895 году население Луцка составляло уже 15 тысяч человек. Город начал разрастаться за пределы старого ядра – началась застройка массивов Завокзального и Гнидавского.

Собор (1916). Источник: volyntimes.com.ua

Река Глушец, дома в начале у... Источник: volyntimes.com.ua Развернуть

В центре новое строительство носило преимущественно общественный характер. На архивных фото 1900-1910-х годов видна мужская гимназия, открытая в начале века усилиями волынской интеллигенции. В городе работало и учебное заведение для девочек.

Современная улица Шопена (1915-1916). Источник: volyntimes.com.ua

Современная улица Словацкого... Источник: volyntimes.com.ua Развернуть

На снимках также видим немало религиозных сооружений – Свято-Троицкий кафедральный собор, церковь Георгия Победоносца, часовню Иверской иконы Божией Матери. Также можно рассмотреть, как выглядели улицы, которые сохранились до сих пор, но застроены и обустроены уже совершенно иначе.

Ул. Л. Украинки (1915-1916). Источник: volyntimes.com.ua

Стадион (1918). Источник: volyntimes.com.ua

Для всей Волыни запечатленный на этих снимках период – это последние спокойные годы перед Первой мировой войной. Уже в 1915 году в одном из луцких домов на тогдашней Таборовой (ныне Шопена) разместился штаб австрийской армии.

Часовня Иверской иконы Божие... Источник: volyntimes.com.ua Развернуть

Церковь Георгия Победоносца (1915). Источник: volyntimes.com.ua

Фото из Отчета Киевского отд... Источник: volyntimes.com.ua Развернуть

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядел Хмельницкий в 1980-е годы.