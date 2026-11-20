Бывшая гетманская столица: каким был Глухов на исторических фото прошлого столетия

Глухов в Сумской области – один из старейших городов Украины, который в свое время был столицей Гетманщины. Его история насчитывает много столетий: первое летописное упоминание о городе датируется 1152 годом, а в 1708 году, после уничтожения Батурина российскими войсками, Глухов стал гетманской столицей.

На протяжении XVIII века город был важным политическим и культурным центром Украины. Об этом свидетельствуют не только исторические документы, но и уникальные архивные фотографии, на которых сохранился облик старого Глухова. Как пишет Глухів.City, в фондах Глуховской городской публичной библиотеки сохранились старые фотоальбомы с видами города.

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

На снимках видим центральные улицы, исторические здания, жилые кварталы и панорамы Глухова, часть которых сегодня выглядит совершенно иначе.

Среди опубликованных фотографий особое внимание привлекает водонапорная башня – одна из архитектурных визитных карточек Глухова. На других кадрах запечатлены виды, открывавшиеся с ее высоты, в частности район Веригине, Синявку и другие части города.

Глухов. Источник: Глухів.City

Сохранились также панорамные снимки дореволюционного Глухова. Они позволяют рассмотреть старую городскую застройку, расположение улиц и храмов.

Одной из самых известных достопримечательностей города является Трех-Анастасиевская церковь, построенная в неовизантийском стиле. Ее возведение связано с семьей Терещенко, сыгравшей важную роль в развитии Глухова в XIX веке.

Глухов. Источник: Глухів.City

Киевские ворота построили в 1766–1769 годах по проекту архитектора Андрея Квасова на месте более раннего деревянного сооружения.

Среди других исторических объектов, запечатленных на фотографиях, – Спасо-Преображенская церковь, бывшая синагога на нынешней Киевской улице, железнодорожный вокзал и каменные торговые ряды.

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

Глухов. Источник: Глухів.City

Эти фотографии дают возможность увидеть, как менялся Глухов на протяжении десятилетий, и сравнить его прежнюю застройку с современной. В то же время они напоминают о богатом историческом наследии города, который более полувека был резиденцией украинских гетманов.

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