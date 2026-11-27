Исторические фото Лохвицы: неприметный город на Полтавщине, величие которого уничтожил СССР

На первый взгляд Лохвица кажется тихим и не слишком примечательным районным центром Полтавщины. Однако краеведы утверждают: такой она стала исключительно потому, что оказалась в составе СССР. Исторически город был настоящей жемчужиной.

Как пишет "Україна інкогніта", когда-то Лохвица была центром одного из крупнейших уездов украинских губерний и имела выдающиеся архитектурные памятники. Среди них – деревянная казацкая Спасская церковь и величественный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Обе постройки уничтожила большевистская власть. Впрочем, в Лохвице и сегодня есть места, которые могут заинтересовать туристов.

Спасо-Преображенская церковь... Источник: "Україна інкогніта" Развернуть

По предположениям ученых, Лохвица могла существовать еще во времена князей, однако в письменных источниках ее название впервые упоминается под 1320 годом. В начале XVII века это был небольшой городок с укреплением. В 1644 году он получил Магдебургское право и собственный герб. С начала Хмельниччины и до утраты Гетманщиной автономии Лохвица имела статус сотенного города.

В 1802-1923 годах город был центром большого уезда. Этот край сыграл заметную роль в истории украинской культуры и архитектуры: именно здесь Опанас Сластион строил свои знаменитые земские школы, ставшие одним из образцов украинского модерна.

Собор Рождества Пресвятой Бо... Источник: "Україна інкогніта" Развернуть

В XIX – начале XX века, как и во многих других украинских городках, значительную часть населения Лохвицы составляли евреи. На них приходилась почти половина жителей города. А в его центральной части евреи были большинством. С тех времен сохранились жилые дома, помещения еврейских учебных заведений и бывшая синагога. Интересная деталь: в советское время в здании иудейского храма на улице Гоголя устроили инкубатор. Сейчас здание пустует, а что планируют делать с ним в дальнейшем, неизвестно.

Лохвицкая синагога в начале... Источник: "Україна інкогніта" Развернуть

Неподалеку от синагоги, среди улиц бывшего еврейского квартала, можно увидеть торговые ряды XIX века. Это типичное для уездных городов торговое сооружение без особых архитектурных примет. Оно и сегодня используется по назначению: в здании работают магазины и другие торговые заведения.

Лохвицкая Благовещенская цер... Источник: Facebook / Лохвиця історична Развернуть

Одной из самых известных еврейских семей Лохвицы в XIX веке были Дунаевские. На их средства построили синагогу, а также им принадлежало крупнейшее городское предприятие – табачная фабрика. К одной из ветвей этой семьи принадлежал Исаак Дунаевский, который впоследствии стал одним из самых известных советских композиторов. Он родился в Лохвице в 1900 году. Дом, в котором прошло его детство, сохранился до наших дней.

Колокольня Благовещенской це... Источник: Facebook / Лохвиця історична Развернуть

Еще одни местные еврейские предприниматели, Двейра Иткина и Абрам Радилевский, владели универсальным магазином. Там можно было приобрести самые разнообразные товары – от женской пудры и аптекарских принадлежностей до музыкальных инструментов и охотничьих ружей. В начале XX века предприниматели открыли типографию, где изготовили немало почтовых открыток с видами Лохвицы. Сегодня они имеют большую историческую ценность, ведь позволяют увидеть, как выглядел город до прихода большевиков, когда он был важным уездным центром.

Центральная улица Лохвицы. С... Источник: "Україна інкогніта" Развернуть

В центре Лохвицы расположена Благовещенская церковь, построенная в 1800 году. Это единственный старинный христианский храм города, сохранившийся до наших дней. В начале XX века здесь действовали шесть церквей, но пять из них уничтожила советская власть. По состоянию на 1917 год в Лохвице также работали женская гимназия, реальное, городское и коммерческое училища, ремесленные учебные мастерские, электростанция, аптека, земская больница и кинотеатр.

Еще одна интересная достопримечательность города – памятник Григорию Сковороде, установленный в 1922 году по проекту Ивана Кавалеридзе.

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