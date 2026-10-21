Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Старинные фотографии позволяют увидеть не только архитектуру прошлых эпох, но и повседневную жизнь горожан. Особенно интересны снимки уличных базаров, где когда-то кипела торговля, люди встречались и обсуждали последние новости.

В сети сохранились уникальные кадры Ужгорода конца 1930-х годов. На них можно рассмотреть тогдашние обычаи, одежду и городские улицы.

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

На архивных фотографиях запечатлены многолюдные улицы, заполненные продавцами и покупателями. Женщины в традиционных платках и длинных юбках стоят возле плетеных корзин, рассматривают товары и общаются между собой. Рядом можно заметить конные повозки, на которых в город привозили продукты из окрестных сел.

Особое внимание привлекают детали старых снимков: плетеные корзины, традиционная одежда крестьянок, вывески на зданиях и большие скопления людей. На одном из кадров также можно увидеть торговые ряды у водоема, где рядом с повозками разложены разнообразные товары.

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

В межвоенный период Ужгород был административным центром Подкарпатской Руси в составе Чехословакии. В городе развивались торговля, образование и культурная жизнь, строились новые административные здания и жилые кварталы.

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

В то же время Ужгород оставался многонациональным городом, где сосуществовали разные языки, обычаи и культурные традиции.

Именно поэтому фотографии старого базара имеют особую историческую ценность. Они запечатлели повседневные моменты жизни людей, для которых посещение рынка было обычным делом, но для современников эти кадры стали своеобразным окном в давно минувшую эпоху.

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