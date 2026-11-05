Чистое и зеленое в сети показали Запорожье в 60-х годах

В начале 1960-х годов Запорожье было городом с широкими улицами, зелеными насаждениями и узнаваемой архитектурой. Послевоенное восстановление создало здесь особую атмосферу и собственный стиль городского планирования.

Как выглядели знакомые запорожцам места более 60 лет назад, показал на своей странице в Facebook журналист Владимир Шак. Снимки он собрал из разных источников и улучшил их качество с помощью нейросетей.

Здание комбината "Запорожста... Источник: Facebook / Владимир Шак, фото улучшено ИИ Развернуть

На первых двух фотографиях изображен район современной площади Художников и остановка "Улица Сталеваров". На одном из снимков видно здание комбината "Запорожсталь" с колоннами и большой аркой, где работал книжный магазин "Современник". Правда, на фотографии еще нет вывески с его названием.

Здание коксохимического комбината. Источник: Facebook / Володимир Шак, фото улучшено ИИ

Напротив стоит здание коксохимического комбината, которое также можно увидеть в советском фильме "Весна на Заречной улице". Именно там по сюжету получила квартиру учительница Татьяна Сергеевна. Оба сооружения – примеры послевоенной застройки Запорожья, для которой характерны симметричные фасады, колонны, арки и декоративные элементы, присущие архитектурному стилю, известному как сталинский ампир.

Вид на главный запорожский п... Источник: Facebook / Владимир Шак, фото улучшено ИИ Развернуть

В послевоенные годы город активно восстанавливали и расширяли. В центральных районах появлялись монументальные жилые и общественные здания, выполненные в этом стиле. Их проектировали с расчетом на широкие проспекты и просторные площади, поэтому сооружения часто имели выразительные фасады и довольно внушительные габариты. Такая застройка и сегодня остается заметной частью архитектурного облика Запорожья.

Вид на башню Козлинера. Источник: Facebook / Владимир Шак, фото улучшено ИИ

Еще один снимок показывает главную транспортную магистраль Запорожья. Фотограф сделал его с башни на углу проспекта и улицы Верхней, известной как башня Козлинера. Ее построили в 1949 году, и на четвертой фотографии это сооружение также попало в кадр.

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