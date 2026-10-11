Без современных высоток и пробок: Ровно запечатлено на старых фотографиях с высоты

Ровно за последние десятилетия изменилось почти до неузнаваемости. На месте небольших частных домов появились многоэтажки, улицы заполнили автомобили, а бывшие окраины превратились в густонаселенные жилые районы.

Однако старые фотографии позволяют увидеть город совсем другим — зеленым, просторным и гораздо менее застроенным. В сети опубликовали архивные снимки Ровно, сделанные с высоты в начале 1980-х годов.

Старые фото Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

На архивных кадрах город еще не имеет такой плотной застройки, как сегодня. Среди зеленых насаждений простираются улицы, а значительную часть городского пространства занимают частные усадьбы и небольшие дома.

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Особенно привлекает внимание количество деревьев, окружавших жилые кварталы. С высоты можно увидеть, насколько просторными были отдельные районы и как отличалась тогдашняя городская застройка от современной.

На дорогах значительно меньше автомобилей, а привычных сегодня транспортных пробок нет. Фотографии передают атмосферу Ровно, которое многие горожане помнят с детства и юности.

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Как менялся город в ХХ веке

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Старые фотографии Ровно. Источник: Facebook-сообщество "Город Ровно — мой город"

Прошлый век стал для Ровно периодом масштабных исторических потрясений и преобразований. После Первой мировой войны город оказался в составе Польши, а в 1939 году был присоединён к Украинской ССР.

Во время Второй мировой войны Ровно подверглось значительным разрушениям. Нацистская оккупация сопровождалась массовыми убийствами мирного населения, в частности еврейской общины города.

В послевоенные десятилетия началось активное восстановление. Расширялись жилые кварталы, росло количество жителей, создавались новые предприятия и развивалась транспортная инфраструктура.

Особенно заметные изменения произошли в 1970–1980-х годах. В этот период важную роль в экономике города играли льнокомбинат, химическое предприятие "Азот", завод высоковольтной аппаратуры, газоразрядный завод и другие промышленные объекты.

Развитие производства способствовало росту населения и появлению новых жилых массивов. В городе также заработал троллейбусный транспорт, который стал важной частью повседневной жизни.

Архивные фотографии начала 1980-х годов запечатлели один из этапов этих изменений. Они позволяют сравнить прошлое с настоящим и увидеть, как за несколько десятилетий изменилось городское пространство.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие исторические фотографии Ужгорода.