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Как выглядели Черновцы в XIX веке: уникальное фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Как выглядели Черновцы в XIX веке: уникальное фото
Современный вид улицы Ольги Кобылянской в Черновцах. Источник: Присяжнюк Максим / Wikimedia

Улица Ольги Кобылянской – одна из самых известных исторических улиц Черновцов. Ее проложили почти три столетия назад и постоянно развивали, ведь, как и любая центральная магистраль, она нуждалась в максимально качественном благоустройстве.

О том, как на этой улице укладывали брусчатку, свидетельствует ее самое старое фото, сделанное еще в 1895 году. Снимок опубликовал Instagram-аккаунт @chernivtsi.old.

Сейчас улица Кобылянской тянется от Центральной площади до улицы Тараса Шевченко. Изначально здесь проходила дорога в направлении села Молодия, поэтому улицу называли Молодиевской. В 1786 году на углу с Центральной площадью заложили первый каменный дом.

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Как выглядели Черновцы в XIX веке: уникальное фото

Укладка брусчатки на улице Ольги Кобылянской в Черновцах, 1895 год. Источник: Instagram / @chernivtsi.old

В конце XVIII века улица получила название Панская – по-немецки Herrengasse. Позже ее застроили нарядными двух- и трехэтажными каменными домами, в которых открывались магазины, кофейни, книжные лавки и кинотеатры. В начале XX века это была одна из самых оживленных и престижных частей города, где кипела торговая и культурная жизнь.

Понятно, что движение транспорта по нынешней улице Кобилянской всегда было довольно интенсивным. А значит, брусчатку здесь уложили именно для удобства движения. Интересно, что в современном мире существуют другие виды удобного и эффективного дорожного покрытия, однако в этой части Черновцов решили сохранить именно мощеную дорогу как часть исторического ландшафта города.

Сегодня улица Ольги Кобылянской – пешеходная зона и одна из главных туристических достопримечательностей Черновцов. Здесь сохранился целостный архитектурный ансамбль конца XIX – начала XX века: большинство исторических зданий имеют статус памятников архитектуры местного значения. В 2008 году улицу масштабно отреставрировали к празднованию 600-летия первого письменного упоминания о Черновцах.

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