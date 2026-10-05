Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 42 тыс. грн ($950)Южная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломЮжная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандалом"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку КремльИллюстрация. ГороскопВ октябре судьба подарит новый шанс трем знакам зодиака: начнется удачный период"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине"Россия занимается возмездием": в Кремле сделали циничное заявление об ударах по Украине"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружиеНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаНародная артистка Смородина раскрыла секрет своей "дешевой" квартиры рядом с Офисом ПрезидентаДвигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 81
Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото
Современный Трускавец. Источник: В.С. Билецкий / Wikimedia

Начало XX века принесло в курортный городок Трускавец (сегодня это Львовская область) грандиозные перемены. На тот момент он уже имел репутацию места для отдыха с целебными водами, но по-прежнему оставался относительно скромным провинциальным курортом. Все изменил один человек.

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Панорама Трускавца в начале ХХ века. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

В 1911 году Трускавец перешел под управление акционерного общества во главе с Раймондом Ярушем, который взялся за его настоящую европеизацию. По его инициативе в городе появилось электричество. Уличное освещение и освещение парка, новые отели, виллы и пансионаты, благоустроенная инфраструктура – крошечный и малоизвестный курорт начал превращаться в место, где все соответствовало тогдашним стандартам лучших австрийских и польских курортов. В Facebook-сообществе "Путешествие по старой границе" показали, как расцвел город в этот период.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
icon 3,6 т.
Ривне в 80-е: в сети появились архивные фото
icon 3,6 т.
Ривне в 80-е: в сети появились архивные фото
Алина МилсентАлина Милсент
icon 2,8 т.
В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото
icon 2,8 т.
В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,1 т.
Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х
icon 1,1 т.
Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х
Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Историческое здание первой водолечебницы в Трускавце. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Лето на курорте Трускавец. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Конечно, решающим толчком стало появление в Трускавце железной дороги. Первую небольшую станцию здесь построили еще в 1909 году, а уже 1 июня 1912 года открыли полноценный вокзал. Асимметричное здание с одноэтажным пассажирским залом и двухэтажным служебным крылом обслуживало немалое количество пассажиров. Курорт получил прямое сообщение со Львовом, Краковом, Варшавой, Познанью, Прагой, Веной и Берлином.

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Строительство вокзала в Трускавце способствовало бурному развитию курортного города. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Новая дорога от вокзала до центра курорта сразу же вызвала строительный бум – вдоль нее выросли новые виллы. Если в 1910 году Трускавец принимал около 3500 гостей, то уже в 1913-м – более 5 тысяч. В том же году курорт получил Большую золотую медаль за развитие лечебной базы и благоустройство. Здесь открывались водолечебницы, ингаляционные павильоны и другие модные в то время заведения, где отдыхающие пытались укрепить свое здоровье.

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Терраса кафе в Трускавце. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Первая мировая война прервала этот расцвет, но ненадолго. В межвоенный период, уже в составе Польши, Трускавец пережил второе рождение. На Помирках появилось купальное озеро с морским песком, теннисные корты и спортивные площадки. Число гостей неуклонно росло: в 1923 году – более 6080 отдыхающих, в 1927-м – уже почти 13 тысяч, в 1933-м – рекордные 17 000, и это несмотря на экономический кризис в Польше.

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Отдыхающие в Трускавце. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Каким был старый Трускавец: в сети показали подборку фото

Здание трускавецкого вокзала, открытое в июне 1912 года. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Архитектура Трускавца тех лет представляла собой смесь закопанского стиля с элементами ар-деко и функционализма. Деревянные виллы с резными верандами и стремительными крышами соседствовали с более сдержанными постройками в духе модерна. Часть этих зданий сохранилась и сегодня придает Трускавцу тот особый дух, который до сих пор привлекает сюда желающих отдохнуть в тишине и покое бальнеологического курорта.

Ранее OBOZ.UA показывал, какой была Ворохта в начале ХХ века, когда в горы пришла железная дорога.

Похожие темы
ТрускавецИсторияИстория Украиныфотографии
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться