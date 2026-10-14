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Какими были Сумы в 50-х: старые фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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Какими были Сумы в 50-х: старые фото
Спасо-Преображенский кафедральный собор в Сумах с высоты птичьего полета. Источник: 3sbworld

1950-е годы в Сумах стали периодом интенсивного развития города. Здесь росла промышленность, что обеспечивало рабочие места и прирост населения, а также средства на строительство. В то же время после войны в городе начали задумываться о сохранении его архитектурного наследия.

Как выглядели три ярких достопримечательности Сум, показали в Facebook-сообществе "Сумы – история города". На старых фотографиях мы можем увидеть их тогдашний облик и сравнить с современным.

Какими были Сумы в 50-х: старые фото

Дом с ротондой в Сумах, 1950-е годы. Источник: Facebook / Сумы – история города

Эффектным образцом архитектуры так называемого сталинского ампира является жилой дом рабочих машиностроительного завода имени Фрунзе, расположенный на углу Соборной улицы и Майдана Независимости. Построенный в 1952 году по индивидуальному проекту архитектора В. Клочко, он сразу стал архитектурной доминантой этого уголка города. Четырехэтажное здание в стиле советского неоклассицизма выделяется угловой башней с колоннадой-бельведером – отсюда и народное название "дом с ротондой". Уже вскоре такие украшения объявят "излишествами в архитектуре" и начнут борьбу с ними, застраивая города безликими хрущевками.

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Какими были Сумы в 50-х: старые фото

Улица Соборная в Сумах (тогда – Ленина) с видом на Спасо-Преображенский кафедральный собор и его колокольню. 1950-е годы. Источник: Facebook / Сумы – история города

В непосредственной близости от этого места находится Спасо-Преображенский кафедральный собор – одна из главных достопримечательностей Сум. Во время Второй мировой войны он был частично разрушен, но в 1947 году его колокольню отреставрировали. С тех пор он остается одним из самых узнаваемых зданий города.

Какими были Сумы в 50-х: старые фото

Здание Сумского театра для детей и юношества (театра "Тиволи"), 1950-е годы. Источник: Facebook / Сумы – история города

Иная судьба постигла театр имени Щепкина – ныне Театр юного зрителя. Здание в изысканном стиле модерн, построенное еще в дореволюционное время по проекту харьковского архитектора Александра Гинзбурга, в 1950-х годах продолжало активно работать и оставалось важной частью культурной жизни города. Театр выходил фасадом на улицу Соборную и вместе с соседними зданиями формировал тот парадный облик центра.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был Чернигов в 1960-е годы.

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