Сумы относятся к тем городам Украины, по которым Вторая мировая война ударила особенно больно. Именно поэтому 1950-е годы стали здесь временем масштабного восстановления.

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В это десятилетие советская власть активно превращала областной центр в промышленный центр. Здесь быстро развивались машиностроение, химическая, приборостроительная и пищевая промышленность. Соответственно, появлялись новое жилье, школы и учреждения культуры. Однако лучше всего дух города передавали его общественные пространства. Как они выглядели, показало на архивных фотографиях Facebook-сообщество "Сумы – история города".

Одной из главных в городе до сих пор остается Покровская площадь, которую в советские годы называли Красной. Она существует как минимум с конца XVIII века, а название получила от Покровской церкви, которую вместе с соседней Введенской советская власть уничтожила еще в 1930-х.

Именно здесь долгое время находился и торговый центр Сум. До начала XX века в западной части площади располагался базар, а во время ярмарок торговля разрасталась до церковных оград. После войны торговые ряды перенесли, обустроив открытую площадку под навесом. Горожане с удовольствием ходили сюда за покупками, ведь это было настоящей традицией.

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В то же время в Сумах продолжалось увековечение памяти героев войны. Это хорошо видно на примере сквера Супруна на бывшей площади Петровского (ныне Соборной). Памятник дважды Герою Советского Союза, летчику-истребителю Степану Супруну (1907-1941) установили уже 1 января 1947 года. Чугунный бюст на шестиметровой колонне создали скульптор Яков Ражба и архитектор Николай Иванченко. К памятнику вела широкая лестница, подчеркивавшая мемориальный характер сквера, а на колонне изображен указ о награждении. В 1970-х, во время реконструкции центра, памятник перенесли на улицу Троицкую, где он стоит и сейчас.

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