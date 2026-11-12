Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Город Хмельницкий получил статус областного центра в 1941 году, до этого он был довольно провинциальным городком, развитию которого не придавали большого значения. Так сложилось, что богатого многовекового архитектурного наследия у него нет, а значит, его облик определила именно советская застройка.

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Особенно активно город развивался в 1980-е годы, когда СССР начал развивать здесь промышленность. Хмельницкий стал одним из центров радиоэлектронной и машиностроительной отраслей, и значительная часть предприятий работала на военно-промышленный комплекс. Соответственно, на этот период пришлось и строительство многих новых зданий в городе. Какой облик придала Хмельницкому советская застройка в стиле модернизма, показал Instagram-паблик "BBC Хмельницький".

В кадре видим такие типичные для того периода здания, как главпочтамт, гостиница "Подолье" или различные учебные заведения. В основном они построены в стиле брутального советского модернизма.

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Стоит сказать, что восьмидесятые были для Хмельницкого периодом действительно бурного развития. Заводам, работавшим в городе, нужны были люди, а людям – жилье. Отсюда типовые многоэтажки и новые микрорайоны Выставка и Озерная. Генплан последнего предусматривал жилье для 50 тысяч жителей, школы, детские сады и торговые учреждения. Здания возводили быстро, используя железобетонные конструкции местных заводов, что и определяло их облик: простой объем, минимум декора, стекло и бетон. Показательный пример технологичности: в 1986 году начали строить один из первых в Украине крытых рынков со складчатыми распорными железобетонными конструкциями.

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Гостиницу "Подолье" на улице Шевченко открыли в 1986 году. Это типичное общественное здание позднего модернизма с симметричным фасадом и ритмично расположенными одинаковыми балконами.

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К постройкам 1980-х годов относится и спортивный корпус Хмельницкого национального университета, который рос вместе с вузом, основанным в 1962 году. Подобные сооружения строились по типовым проектам и часто были максимально похожи на аналоги в других городах СССР. Поэтому имена архитекторов, руководивших такой застройкой, сохранились не всегда.

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