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Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
1,8 т.
Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото
Восьмидесятые годы оставили на карте Хмельницкого немало сооружений в стиле брутального советского модернизма. Источник: Sergii Zyskо

Город Хмельницкий получил статус областного центра в 1941 году, до этого он был довольно провинциальным городком, развитию которого не придавали большого значения. Так сложилось, что богатого многовекового архитектурного наследия у него нет, а значит, его облик определила именно советская застройка.

Особенно активно город развивался в 1980-е годы, когда СССР начал развивать здесь промышленность. Хмельницкий стал одним из центров радиоэлектронной и машиностроительной отраслей, и значительная часть предприятий работала на военно-промышленный комплекс. Соответственно, на этот период пришлось и строительство многих новых зданий в городе. Какой облик придала Хмельницкому советская застройка в стиле модернизма, показал Instagram-паблик "BBC Хмельницький".

Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Гастроном "Октябрьский". Источник: Instagram / @bbc_khm

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Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Сквер возле кинотеатра им. Шевченко в Хмельницком. Источник: Instagram / @bbc_khm

В кадре видим такие типичные для того периода здания, как главпочтамт, гостиница "Подолье" или различные учебные заведения. В основном они построены в стиле брутального советского модернизма.

Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Главпочтамт Хмельницкого. Источник: Instagram / @bbc_khm

Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Студенческий спорткомплекс в Хмельницком, 1980-е годы. Источник: Instagram / @bbc_khm

Стоит сказать, что восьмидесятые были для Хмельницкого периодом действительно бурного развития. Заводам, работавшим в городе, нужны были люди, а людям – жилье. Отсюда типовые многоэтажки и новые микрорайоны Выставка и Озерная. Генплан последнего предусматривал жилье для 50 тысяч жителей, школы, детские сады и торговые учреждения. Здания возводили быстро, используя железобетонные конструкции местных заводов, что и определяло их облик: простой объем, минимум декора, стекло и бетон. Показательный пример технологичности: в 1986 году начали строить один из первых в Украине крытых рынков со складчатыми распорными железобетонными конструкциями.

Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Современная улица Проскуровская в 1980-е годы. Источник: Instagram / @bbc_khm

Гостиницу "Подолье" на улице Шевченко открыли в 1986 году. Это типичное общественное здание позднего модернизма с симметричным фасадом и ритмично расположенными одинаковыми балконами.

Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Типичное позднесоветское сооружение в Хмельницком. Источник: Instagram / @bbc_khm

К постройкам 1980-х годов относится и спортивный корпус Хмельницкого национального университета, который рос вместе с вузом, основанным в 1962 году. Подобные сооружения строились по типовым проектам и часто были максимально похожи на аналоги в других городах СССР. Поэтому имена архитекторов, руководивших такой застройкой, сохранились не всегда.

Каким был Хмельницкий в 80-х: архивные фото

Гостиница "Подолье" в Хмельницком, 1980-е годы. Источник: Instagram / @bbc_khm

Ранее OBOZ.UА показывал, как выглядел центр Ужгорода в 1970-е годы.

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