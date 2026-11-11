Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный, важный сбор средств на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыВладимир ЗеленскийЗеленский рассказал, когда может состояться испытание европейской системы противобаллистической защитыИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиля"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. Видео"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. ВидеоК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноВместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филеВместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе"Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение""Помню маленький белый гроб и как плакал": муж Ирины Федишин показал фото с похорон дочери и обнародовал обещанное "разоблачение"Лотерея Cash 5. ИллюстрацияВыиграл $1 млн в лотерею и решил исполнить мечту дочерей: как мужчина потратит часть состояния"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
42
Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото
Панорама современного Ужгорода с кафедральным Крестовоздвиженским собором. Источник: photovs

Благодаря тому, что Ужгород поздно присоединили к СССР и он стоял на самой границе с Европой, среди советских городов у него был особый статус. До 1970-х годов Ужгород жил словно одновременно в двух ритмах – будучи вполне европейским, он вынужденно стал витриной советского образа жизни.

Каким был центр Закарпатья в 1972 году, показал фотограф Василь Ковпак. Его снимки опубликовало Facebook-сообщество Made in Uzhgorod.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Ужгородский Крестовоздвиженский греко-католический кафедральный собор. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

В объектив фотографа попали районы города, застроенные до прихода "совка", – центр, квартал Малый Галагов, набережная. Там ничто не напоминало о серых панельках и типовой застройке.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Застройка района Галагов в Ужгороде. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
450
Не узнаете: как выглядели Почайна и Куреневский парк Киева в 1900-х. Архивное фото
450
Не узнаете: как выглядели Почайна и Куреневский парк Киева в 1900-х. Архивное фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
660
Винницу показали 30 лет назад: фото знакового рынка
660
Винницу показали 30 лет назад: фото знакового рынка
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,2 т.
В сети показали, как выглядел Дарницкий вокзал в 1910-х годах. Старинная открытка
1,2 т.
В сети показали, как выглядел Дарницкий вокзал в 1910-х годах. Старинная открытка

Весь этот советский брутализм разрастался на окраинах. В те годы промышленность в Ужгороде развивалась весьма интенсивно – здесь работали машиностроительный и механический заводы, "Турбогаз" и другие предприятия, часть которых выпускала продукцию для военно-промышленного комплекса. Рабочих рук не хватало, поэтому в город массово переселяли людей из других регионов. Именно для них и строили советские кварталы, которые резко контрастировали со старыми. Впрочем, фотограф не слишком интересовался этими типовыми кварталами. Его интересовала душа города.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Подградская улица. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Так в кадре видим Ужгородский греко-католический кафедральный Крестовоздвиженский собор, заложенный еще в 1640 году и достроенный в 1646 году, а затем несколько раз обновленный. Роскошное здание в стиле неоклассицизма и барокко – одна из главных достопримечательностей города.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Ужгородская набережная в 1970-е годы. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Также на снимках представлена архитектура Малого Галагова – эффектная чехословацкая застройка. В Ужгород тогда вкладывали значительные средства и обустраивали его по образцу европейских городов того времени.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Хотя Ужгород находился на границе с европейскими странами, избежать маркировки советскими символами ему не удалось. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

О том, куда ходили ужгородцы в 1970-х годах, лучше всего свидетельствуют места, которые помнил весь город. Набережная с липовой аллеей, высаженной еще в 1928 году, оставалась главной прогулочной улицей. Старые кварталы, просторные улицы, уютные парки – все это составляло облик города.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Обратите внимание на украиноязычную вывеску на доме. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Из досоветского наследия сохранилось несколько пластов. Вокруг Ужгородского замка остались старые кварталы с костелом, синагогой и епископской резиденцией. Чехословацкий период оставил Малый Галагов – квартал, построенный по плану 1921 года, с конструктивистскими зданиями, центром которого стало здание земского правительства 1936 года. Сохранилась и липовая аллея. К этому же кругу относится гостиница "Корона" 1910 года на Театральной площади.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Популярное среди ужгородцев в те годы кафе "Белочка". Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Из типично советского в кадре видны лишь стела с символикой СССР и кафе "Белочка" – любимое место встреч ужгородцев. Кстати, что интересно, если присмотреться к вывескам, можно заметить, что даже в 1970-е годы надписи были выполнены на украинском языке.

Каким был Ужгород 50 лет назад: атмосферные фото

Ужгород семидесятых славился своей пышной и ухоженной по-европейски зеленью. Источник: Facebook / Made in Uzhgorod

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был рынок "Юность" в Виннице, который был определяющим для города в 1990-е годы.

Похожие темы
УжгородфотографииИсторияИстория УкраиныСССР
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!