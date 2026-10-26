Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Восемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымВосемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с Долговым"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация – два пожилых мужчины со смартфонамиПенсионерам в Украине предлагают спецтариф на мобильную связь: какова цена и условияПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряСвободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиаСвободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиаИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентовИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентовИз 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против УкраиныИз 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против УкраиныПутин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в СербииПутин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в Сербии

Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
186
Каким был когда-то Стрый: старые фото города
Современный вид города Стрый. Источник: Vladusya stryiskiy / Wikimedia

Сейчас Стрый – уютный районный центр Львовской области. А в начале ХХ века он входил в состав Австро-Венгрии, был уездным городом и одновременно центром округа с собственным судом.

Как выглядел административный центр города, показали в Facebook-сообществе "Мандрівка старим кордоном". На старинных фотографиях виден фрагмент современной улицы Елены Степановны, а также пышная зелень аллеи Адама Мицкевича и Железнодорожной аллеи.

Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Исторический вид улицы Елены Степановны в городе Стрый. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

В начале ХХ века улица Олены Степанивны называлась Трибунальской – именно в честь расположенного здесь суда (трибунала). А в глубине улицы возвышалась острая башня костела Рождества Пресвятой Богородицы. Ее и видим в глубине кадра.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
648
В сети показали, как выглядел Андреевский спуск около 150 лет назад. Архивное фото
648
В сети показали, как выглядел Андреевский спуск около 150 лет назад. Архивное фото
Алина МилсентАлина Милсент
7,7 т.
Какой была Одесса более 100 лет назад: фото
7,7 т.
Какой была Одесса более 100 лет назад: фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
13,7 т.
В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото
13,7 т.
В сети показали, как выглядела одна из старейших улиц Киева в 1920-х годах. Архивное фото
Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Здание бывшего Окружного суда в городе Стрый. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Этот костел относится к старейшим сооружениям города. По данным краеведов, его построили еще в 1420-х годах во времена Владислава Ягайло. Храм несколько раз горел: в 1604, 1827 и 1860 годах. Во время последнего пожара от жара рухнула даже башня. Костел восстанавливал около восьми лет львовский архитектор Юлиан Захаревич. Он придал ему неоготический облик с романскими мотивами, а стремительный шпиль, который виден на фото, жители Стрыя видели из многих уголков города.

Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Аллея Адама Мицкевича, Стрый. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

А вот здание суда торжественно открыли в октябре 1897 года. Проект создал архитектор Франциск Сковрон, строил местный строитель Юзеф Турек. Город выделил под него участок и 40 тысяч корон. Трехэтажный корпус в стиле историзма с элементами неоренессанса имел акцентированный центральный портал и рустованные боковые крылья. На аттике когда-то красовалась латинская надпись "Fiat justitia" ("Да свершится правосудие"), но до наших дней она не сохранилась. В здании разместили также уездный суд и прокуратуру. Сегодня здесь работает городской совет. Краеведы считают, что именно на этом фасаде 14 марта 1990 года впервые в Украине подняли сине-желтый флаг.

Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Железнодорожная аллея, Стрый. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

Славился Стрый и своей пышной зеленью. Деревьями засаживали не только городские парки, но и улицы. Это видно на примере аллеи Адама Мицкевича и Железнодорожной аллеи, которые скрываются в густой тени пышных крон.

Ранее OBOZ.UA показывал на исторических фото, какой была Одесса более 100 лет назад.

Похожие темы
СтрыйИсторияИстория Украиныфотографии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!