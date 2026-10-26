Каким был когда-то Стрый: старые фото города

Сейчас Стрый – уютный районный центр Львовской области. А в начале ХХ века он входил в состав Австро-Венгрии, был уездным городом и одновременно центром округа с собственным судом.

Видео дня

Как выглядел административный центр города, показали в Facebook-сообществе "Мандрівка старим кордоном". На старинных фотографиях виден фрагмент современной улицы Елены Степановны, а также пышная зелень аллеи Адама Мицкевича и Железнодорожной аллеи.

В начале ХХ века улица Олены Степанивны называлась Трибунальской – именно в честь расположенного здесь суда (трибунала). А в глубине улицы возвышалась острая башня костела Рождества Пресвятой Богородицы. Ее и видим в глубине кадра.

Этот костел относится к старейшим сооружениям города. По данным краеведов, его построили еще в 1420-х годах во времена Владислава Ягайло. Храм несколько раз горел: в 1604, 1827 и 1860 годах. Во время последнего пожара от жара рухнула даже башня. Костел восстанавливал около восьми лет львовский архитектор Юлиан Захаревич. Он придал ему неоготический облик с романскими мотивами, а стремительный шпиль, который виден на фото, жители Стрыя видели из многих уголков города.

РЕКЛАМА

А вот здание суда торжественно открыли в октябре 1897 года. Проект создал архитектор Франциск Сковрон, строил местный строитель Юзеф Турек. Город выделил под него участок и 40 тысяч корон. Трехэтажный корпус в стиле историзма с элементами неоренессанса имел акцентированный центральный портал и рустованные боковые крылья. На аттике когда-то красовалась латинская надпись "Fiat justitia" ("Да свершится правосудие"), но до наших дней она не сохранилась. В здании разместили также уездный суд и прокуратуру. Сегодня здесь работает городской совет. Краеведы считают, что именно на этом фасаде 14 марта 1990 года впервые в Украине подняли сине-желтый флаг.

Главные истории дня

Славился Стрый и своей пышной зеленью. Деревьями засаживали не только городские парки, но и улицы. Это видно на примере аллеи Адама Мицкевича и Железнодорожной аллеи, которые скрываются в густой тени пышных крон.

Ранее OBOZ.UA показывал на исторических фото, какой была Одесса более 100 лет назад.