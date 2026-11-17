Послевоенный Харьков занимался восстановлением разрушенного центра, реконструкцией железнодорожного узла, запуском коммунального хозяйства. И это было время активного развития города.

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Архитектурные ансамбли в центре восстанавливали с пышностью, присущей сталинскому ампиру. Так, на нынешней площади Свободы до 1954 года достроили Дом кооперации (сейчас Северный корпус Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина). И он дополнил собой легендарный первый советский небоскреб Госпром. Как выглядело это место в 1950-е годы, показали на архивных фотографиях в Facebook-сообществе "История и архитектура Харькова".

Госпром построили из железобетона и стекла в 1926-1928 годах по проекту Серафимова, Фельгера и Кравца. На момент постройки это был новаторский 13-этажный комплекс с 12 лифтами. Из трех высоток площади именно он сохранил конструктивистский облик. В 1955 году на нем появилась одна из первых телевизионных антенн, и с ней высота здания достигла примерно 108 метров.

Проблема заключалась в контрасте: рядом стояли пышные сталинские здания, а Госпром выглядел аскетично. По версии исследователей харьковского конструктивизма, менять его облик лично запретил Никита Хрущев. Поэтому архитекторы пошли другим путем и использовали озеленение. Деревья сквера, окружившего небоскреб, должны были смягчить геометрические формы здания и органичнее вписать его в новый ансамбль площади.

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Сквер за Госпромом оставался важным пространством и дальше. Его обновляли уже в независимой Украине, а сегодня он является частью ансамбля площади Свободы, одного из крупнейших городских пространств в Европе.

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