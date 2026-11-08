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Каким был Чернигов в 50-х: архивные кадры

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Каким был Чернигов в 50-х: архивные кадры
Областная филармония в Чернигове. Источник: Star61/wikimedia.org

В сети опубликовали архивные снимки Чернигова, сделанные в 1950-х годах. На них запечатлены несколько городских локаций, которые и сегодня остаются важными частями исторической среды. Среди них – современный проспект Мира, улица Коцюбинского и Воскресенская церковь.

Эти кадры позволяют сравнить тогдашнюю архитектуру города с его нынешним обликом и вспомнить историю отдельных мест.

Проспект Мира

На одной из опубликованных фотографий изображен участок современного проспекта Мира в 1950-х годах. На заднем плане можно увидеть здание бывшего обкома партии и гараж, принадлежавший областному комитету.

Каким был Чернигов в 50-х: архивные кадры

Проспект Мира в Чернигове. Источник: Олександр Близнюк/Старий Чернігів/facebook.com

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Сегодня проспект Мира является одной из главных транспортных артерий Чернигова и самой длинной улицей города – его протяженность составляет 7,2 км. До 2001 года он назывался улицей Ленина, а в документах XVIII века упоминался как Любецкая дорога, пролегавшая от Детинца до Пятницкого поля.

Улица Коцюбинского

Другая архивная фотография переносит в 1950-е годы на улицу Коцюбинского, расположенную в центральной части Чернигова. Ее история начинается в конце XVII века, а на первом регулярном плане города 1786 года она уже была обозначена.

Каким был Чернигов в 50-х: архивные кадры

Улица Коцюбинского. Источник: Олександр Близнюк/Старий Чернігів/facebook.com

В XIX веке улица называлась Сиверянской и в основном состояла из одноэтажных деревянных домов, украшенных резьбой. В 1898 году в одном из таких домов поселился писатель Михаил Коцюбинский, а в 1922 году улицу переименовали в его честь. После разрушений Второй мировой войны на отдельных участках в 1946-1950 годах построили преимущественно двухэтажные жилые дома.

Воскресенская церковь

Еще на одной фотографии, датированной 1956 годом, изображена Воскресенская церковь на улице Ремесленной, 36. Храм построили в 1772-1775 годах на городском кладбище на средства помещицы Екатерины Борковской, дополнив его отдельной колокольней.

Каким был Чернигов в 50-х: архивные кадры

Воскресенская церковь. Источник: Олександр Близнюк/Старий Чернігів/facebook.com

Сооружение сочетает черты позднего барокко и классицизма, имеет один купол и квадратное основание, а его фасады украшены треугольными фронтонами. После Октябрьского переворота церковь закрыли, а проложенная по территории дорога отделила храм от колокольни.

В то же время она сохранила значительную часть первоначального архитектурного облика и оставалась единственным храмом Чернигова, где непрерывно проводили богослужения в период от Второй мировой войны до 1970-х годов. Ныне Воскресенская церковь и ее колокольня имеют статус памятников архитектуры национального значения.

OBOZ.UA предлагает уникальную возможность увидеть, каким был Чернигов в 70-х годах.

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