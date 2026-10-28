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Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город
Панорама современного Ровно. Источник: Bearenok / Wikimedia

Для Ровно 1960-е годы стали периодом стремительного перехода от провинциального городка с маленькими домиками к полноценному современному городу с высотными зданиями и широкими магистралями. И этот интересный период можно увидеть на старых фотографиях.

Несколько кадров того десятилетия были опубликованы в Facebook-сообществе "Старе місто. Рівне історичне". В центре внимания здесь проспект Мира и нынешняя улица Соборная (тогда Ленинская), перестройка которых и ознаменовала этот переход.

Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город

Улица Ленинская (ныне Соборная) в 1958 году. Улучшенное фото. Источник: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

Ленинская на снимках того времени выглядит совершенно новой – все дома в хорошем состоянии, а деревья вдоль улицы молодые и невысокие. Кадр был сделан со стороны Ровенского кооперативного экономико-правового профессионального колледжа в 1958 году. Вдали виднеется Свято-Воскресенский кафедральный собор, который в те годы советская власть отдала под музей.

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Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город

1964 г. Новый мост Ровно – путепровод на современной Соборной протяженностью почти 300 м. Улучшенное фото. Источник: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

В этот же период в Ровно строили и проспект Мира. Все начиналось с двух типовых двухподъездных "хрущевок" на берегу реки Устье, куда в 1962 году заселились железнодорожники. Рядом уже стояли более старые "сталинки" на соседней улице. Позже появились парные пятиэтажки с гастрономом и универмагом на нижних этажах. Затем добавились библиотека, "Союзпечать" и самый большой в городе пивной бар. К концу десятилетия на проспекте появились Дом быта, девятиэтажка с ЗАГСом, ресторан и кафе. Выглядел он скромно, как и повсюду в то время: кирпичные коробки с балконами, минимум декора и засаженные клумбами дворы между корпусами.

Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город

Проспект Мира в Ровно на этапе застройки в 1960-х годах. Улучшенное фото. Источник: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

Чтобы построить современный проспект, в Ровно сносили целые улицы деревянных домиков. Завершил оформление проспекта отель "Мир", который строили в 1966–1969 годах по проекту В. Ковальчука. Восьмиэтажное здание в те времена казалось ровенчанам настоящим небоскребом.

Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город

Ровенский проспект Мира в 1961 году. Улучшенное фото. Источник: Facebook / Cтаре місто. Рівне історичне.

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