Хотя советская эпоха сказалась на украинских городах не лучшим образом, застроив их типовыми одинаковыми районами, Мукачево на Закарпатье сохраняло свое уникальное лицо. И мы до сих пор можем увидеть, каким оно было.

Видео дня

Все благодаря фотографиям из коллекции Анатолия Домбровского, которыми поделилось Facebook-сообщество Made in Uzhgorod. На цветных снимках запечатлено Мукачево в конце советской эпохи – в 1980-х.

Хотя к тому времени город, как и все в СССР, оброс панельными микрорайонами, его ядро оставалось совершенно иным по духу и масштабу. Все благодаря историческому центру, ансамбль которого сложился до 1918 года, когда город входил в состав Венгерского королевства, а затем Чехословакии.

Главную площадь, которая в 1980-х носила имя Ленина, а сейчас называется площадью Мира, украшала ратуша 1904-1906 годов в стиле сецессии с готическими мотивами, построенная по проекту будапештского архитектора Яноша Бабулы. Рядом стояли двухэтажные дома торговцев и торговые ряды графа Шенборна. Если абстрагироваться от советских машин и символов на улицах, можно было вполне почувствовать себя в европейском городе.

РЕКЛАМА

Большинство зданий вокруг центральной площади Мукачева построили еще до Первой мировой войны, и они дожили до завершения советской эпохи как целостный ансамбль. Сама площадь небольшая и камерная. Ее образуют две улицы, расходящиеся треугольником, а масштаб скорее напоминает небольшой центральноевропейский городской центр, чем гигантское советское общественное пространство.

Главные истории дня

С точки зрения урбанистики советская застройка в основном выходила за пределы старого центра. В 1980-х на свободных участках построили микрорайон новой планировки из пятиэтажных и девятиэтажных панельных домов, который горожане прозвали "Пентагоном". Массовая застройка распространилась и на Росвигово, в результате чего этот поселок фактически соединился с Подмонастырем.

РЕКЛАМА

В итоге город разделился на два мира: компактный исторический центр и панельные районы вокруг. Мукачево отличало то, что новое строительство не вытеснило старое, и именно центр остался "ответственным" за имидж города. Сегодня это одно из самых интересных туристических направлений Украины для любителей городского отдыха.

Ранее OBOZ.UA показывал, какими уютными были Сумы в послевоенные 1950-е годы.