Яремче – древний гуцульский городок на берегах Прута, окруженный горами Карпатского природного национального парка. Его считают одним из самых экологичных городов Украины, ведь здесь никогда не было крупных промышленных предприятий.

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Еще с XIX века Яремче стало популярным местом отдыха среди состоятельных людей из Польши и Австро-Венгрии. На старинных фотографиях можно увидеть, каким был город в период своего расцвета в 1910-1940-х годах.

Первые письменные упоминания о Яремче датируются 1787 годом и содержатся в Йосифинской метрике. В то время здесь жили всего пять семей, которые административно относились к селу Дора. Согласно местным преданиям, более двухсот лет назад в этой местности поселился беглец от панского гнета Ярема Годованец. Считается, что именно от его имени произошло название города.

Еще до появления Яремче на этой территории существовали села Дора и Ямна. Их основание относят к XIV – началу XVII века. Название Дора, вероятно, заимствовали из тюркского языка, где слово "дора" означает "двери". И действительно, Дору, а позднее и Яремче, часто называют воротами в Карпаты. История этих поселений тесно связана с антифеодальным движением галицкого крестьянства, которое распространилось в Карпатах с XVI века. В 30-40-х годах XVII века его возглавил Олекса Довбуш – легендарный предводитель опришков, которого в народных преданиях изображают человеком необычайной силы и большой души. О тех временах до сих пор напоминают местные достопримечательности: Камень Довбуша, тропа Довбуша и пещера Довбуша.

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В XVIII веке небольшое гуцульское поселение на территории современного Яремче, которое сейчас входит в Ивано-Франковскую область, было центром деятельности опришков. Польская шляхта считала их разбойниками и преследовала, однако сами они боролись против феодального гнета и защищали права карпатских крестьян. Опришки устраивали укрытия в горах, откуда нападали на помещиков, ростовщиков и арендаторов.

Главные истории дня

В конце XIX – начале XX века уникальный климат и живописная природа Карпат начали привлекать в Яремче состоятельных отдыхающих из Австрии и Польши. В 1894 году во время строительства железной дороги Делятин – Вороненко в Яремче возвели уникальный арочный мост, который в свое время был одним из крупнейших в Европе. К сожалению, во время Второй мировой войны сооружение разрушили.

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Уже в следующем году Яремче выделили в самостоятельное село, а местность начала развиваться как курорт. В начале XX века здесь насчитывалось около полусотни каменных и деревянных вилл. В конце лета 1896 года для туристов открыли "Клуб Яремчанский", который возглавил советник Зонненвенд. В этот период прокладывали горные маршруты, обустраивали лестницы к водопаду Пробий и создавали места для рыбалки.

В местечке заработало почтовое отделение, а также начала выходить местная газета, правда, лишь раз в неделю в туристический сезон. В 1902 году открылись две фотомастерские, где не только делали снимки, но и печатали рекламные и сувенирные открытки с видами Яремче. Значительный вклад в развитие курорта внес советник Луцкий. При его поддержке появились павильоны для отдыхающих, к пещерам Довбуша проложили извилистую горную дорогу, а возле водопада обустроили вечернее освещение. В 1905-1906 годах Яремче уже принимало около 1500 туристов в летний сезон. Для гостей устраивали концерты и лотереи. Особенно запомнилось отдыхающим выступление Львовского академического хора в 1906 году. В том же году увидел свет первый путеводитель по курорту Яремче.

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Настоящий ажиотаж в 1912 году вызвал приезд будущего императора Австро-Венгрии Карла I. Он добрался до городка на автомобиле, что стало немалым событием для местных жителей. Во время визита высокий гость даже подвез одного из гуцулов к его дому в соседнем Микуличине.

С началом Первой мировой войны часть молодых жителей Яремче отправилась на фронт в составе Легиона Украинских сечевых стрельцов. Перед будущими воинами выступил с речью известный писатель Богдан Лепкий. Сам городок не раз переходил из рук в руки: его занимали российские войска, затем румынские, а в 1919 году территория отошла Польше. Регион долго оправлялся от ожесточенных боев и разрушений. Лишь весной 1928 года польские власти официально присвоили Яремче статус курорта. В межвоенный период здесь активно развивались гостиницы и пансионаты: "Гуцулка", "Генеціана", "Рай", "Пристань", "Морське око", "Львів'янка", "Марітон" и "Стокрутка". Стоимость проживания составляла 4-8 злотых в сутки. Туристы могли выбрать как небольшие комнаты, так и просторные апартаменты. Одно из первых заведений санаторного типа организовал Йозеф Матушевский. Врач использовал в лечении водные процедуры, ингаляции, а также минеральные, солнечные и воздушные ванны.

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На рубеже XIX-XX веков Яремче постепенно превращалось в климатический курорт, где лечили заболевания легких. Большинство местных жителей тогда зарабатывало на жизнь работой в лесах и натуральным хозяйством. В то же время расположение городка у входа в Карпаты имело и обратную сторону: из-за стратегического значения этой местности она неоднократно становилась ареной военных противостояний. Особенно тяжелыми для Яремче оказались события Первой мировой войны.

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В 1939 году курортные учреждения, земли, леса и лесопильные предприятия перешли в государственную собственность. В том же году в Яремче вошли подразделения Красной армии. Новая власть национализировала курортные учреждения, земельные участки, леса и лесопильные предприятия, а также запретила деятельность общественных и культурных организаций и местных политических партий. Многие жители Яремче впоследствии присоединились к формированиям УПА. Уже 30 июня 1941 года городок заняли немецкие войска. Большинство местных жителей вывезли на принудительные работы в Германию, а виллы и пансионаты понесли значительные разрушения. Против немецких оккупантов боролись, в частности, партизанские отряды Ковпака. 26 июля 1944 года Яремче освободили от нацистских войск.

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После окончания войны городок постепенно восстановился и снова начал развиваться как туристический центр. Сегодня Яремче ежегодно принимает тысячи гостей, предлагая им современные отели, развитую туристическую инфраструктуру и гостеприимный прием. Путешественников привлекают живописные карпатские пейзажи, исторические памятники и гуцульская культура. Здесь можно отправиться в пеший поход, попробовать рафтинг или покататься на горных лыжах.

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