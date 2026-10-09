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Какой была Винница в 90-х: архивное видео

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Какой была Винница в 90-х: архивное видео
Панорама современной Винницы. Источник: Posterrr / Wikimedia

Девяностые годы в Украине стали временем настоящего перелома эпох, и увидеть, как он отразился на наших городах, можно на архивных видео того времени. Например, как в ролике о площади перед универмагом в Виннице, снятом в 1992 году.

Видео было опубликовано в Facebook-сообществе "Винницкие друзья". Снимали эти кадры из машины, которая в ясный летний день проезжала по Каличанской площади, на которой и стоит универмаг. Мы видим большой фонтан, пышную зелень и немало людей, которые проводят время в этом пространстве.

Само пятиэтажное здание универмага построили в 1964 году на месте базара, который стоял над рекой Калича. Саму реку убрали в трубы, торговые лавки снесли и обустроили современное торговое пространство. Универмаг сразу стал главным торговым центром Винницы. Здесь работало более полутора тысяч человек, и продавались товары практически всех категорий. Сегодня винницкий универмаг продолжает работать как торговый центр, хотя внутри, по словам самих винничан, время как будто остановилось — "главный музей советской торговли 80-х годов", — иногда иронизируют они в отзывах.

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А вот площадь перед зданием изменилась кардинально. В 1960-70-х годах здесь был просторный сквер с многочисленными зелеными насаждениями и довольно свободным пространством — типичная для советских городов открытая площадь перед крупным торговым объектом. Его украшением был большой фонтан, но в девяностые он почти не работал из-за устаревшей инфраструктуры и запущенности. Хотя на видео мы видим его в полностью рабочем состоянии.

Кардинальная перестройка Каличанской площади произошла в 2000-х. Пространство перепланировали и обустроили заново — с новым фонтаном, освещением и зоной отдыха. Появилась знаменитая надпись "Я люблю Винницу", которая сразу стала обязательной точкой для фотографий. Вечером здесь любит собираться молодежь.

Но отношение винничан к обновленной площади довольно неоднозначное. Одни ценят уютную зону отдыха и фонари. Другие вспоминают, что раньше здесь было больше зелени, а современный облик кажется им неуютным и бездушным. Тем не менее, площадь остается одним из самых оживленных мест, где винничане проводят немало времени.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядели Сумы в 1950-е годы.

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