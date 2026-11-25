Городок Рава-Русская во Львовской области сейчас расположен прямо на границе с Польшей, а в начале ХХ века он так же имел статус приграничного, однако входил в состав Австро-Венгрии. Такое расположение у границы определяло ритм жизни в городе: здесь работали таможня и железная дорога, а торговля активно развивалась.

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Какой была Рава-Русская в начале ХХ века, когда здесь заработало железнодорожное сообщение, показало Facebook-сообщество "Мандрівка Старим Кордоном". Здесь опубликовали несколько старинных фотографий, сделанных в первые годы эпохи.

Планировка города была смешанной: радиальной в центре и прямоугольной на окраинах. Улицы были узкими, шириной 5-6 метров, а окраины застраивались преимущественно деревянными домами. Центром оставалась рыночная площадь: квадратная, примерно 109 на 109 метров. По периметру ее окружали одно- и двухэтажные дома XVI-XVII веков, а посередине стояла двухэтажная ратуша с массивными колоннами у входа. Она была отстроена после большого пожара 1854 года, который уничтожил 329 домов, ратушу и все общественные сооружения. Сейчас функции ратуши в городе выполняет бывшая пожарная башня. Сохранились в Раве-Русской и более старые сакральные памятники: костел святого Иосифа (1775) и церковь святого Георгия (1846).

Торговля сосредоточивалась именно на Рынке. Каменные дома вокруг площади имели магазины на первых этажах, в городе работали мельницы, мастерские, кофейни и фотоателье, а ярмарки и базары были важной частью повседневной жизни. Экономика держалась на торговле и ремесле: это был типичный городок с мелким частным производством.

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Решающим для развития стал выход на железнодорожную сеть. 23 ноября 1887 года через Раву-Русскую открыли линии Сокаль-Ярослав и Львов-Белжец, так город стал железнодорожным узлом. Станция дала толчок торговле и развитию в целом: рынок получил быстрое сообщение со Львовом, а приграничное положение делало город важным пунктом транзита. Именно железная дорога сделала Раву-Русскую заметным центром на западе Галичины.

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