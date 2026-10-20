Какой была послевоенная Одесса: архивное фото

Дом Либмана на углу Преображенской и Садовой — одно из самых узнаваемых зданий Одессы. И достопримечательность, судьба которой перекликается с судьбой всего города.

Видео дня

Как выглядел дом Либмана в послевоенном 1949 году, показано на архивной фотографии в Facebook-сообществе "Старая Одесса". В кадр также попал один из изысканных ажурных балконов одесского Пассажа. То есть мы смотрим на самый исторический центр.

Построенный в 1887–1888 годах по проекту архитектора Эдуарда Меснера для предпринимателя Бернгарда Либмана, названный его именем архитектурный шедевр с самого начала был настоящей городской достопримечательностью. На первом этаже разместилось кафе Либмана — первое в Одессе заведение с электрическим освещением. Сюда стекалась вся интеллигенция города и его знаменитые гости. На крыше установили три женские скульптуры — Фортуну, Цереру и Аннону. Они символизировали удачу, плодородие, торговлю и достаток. А ещё крышу здания почему-то особенно полюбили скворцы, за что оно получило второе название — дом со скворцами.

Самая страшная страница в истории здания связана с революционными событиями 1905 года. Кафе на первом этаже — символ зажиточной городской жизни — стало мишенью радикалов. Сначала владельцам предъявили требование выделить деньги на "боевую организацию" и закрыть кафе в знак солидарности с трудящимися. Либманы отказались. Поэтому 17 декабря здесь был совершен теракт — в зал влетели несколько самодельных бомб, которые вызвали пожар.

РЕКЛАМА

После революции 1917 года здание было экспроприировано у его владельцев и разделено на коммунальные квартиры. А на месте изысканной кондитерской открыли сберегательную кассу.

Во время оккупации Одессы нацистами в период Второй мировой войны здание устояло, однако часть его декора была повреждена. На фотографии 1949 года памятник выглядит узнаваемым, хотя и притихшим. Трамвай едет по Преображенской, прохожие в тёмных пальто спешат по своим делам, и город явно живёт, хотя ещё несёт на себе следы той катастрофы.

Главные истории дня

Трудные времена для этой жемчужины Одессы наступили в конце советской эпохи. После реставрации 1970-х годов капитальных работ здесь не проводили, и конструкции начали постепенно разрушаться. В 2018 году с фасада упала тяжелая лепная деталь и травмировала прохожего. Часть декоративных элементов демонтировали, опасаясь новых падений. А уже в следующем, 2019 году, дом Либмана начали капитально реставрировать. Работы до сих пор не завершены.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был Харьков в 1980-х годах — вывески на домах были на украинском языке.