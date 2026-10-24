Какой была Одесса более 100 лет назад: фото

Старинные фотографии Одессы сохраняют атмосферу города, который в начале XX века был одним из крупнейших торговых центров на Черном море. Величественные здания, конные экипажи, оживленные улицы и роскошные магазины напоминают о повседневной жизни тогдашних горожан.

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Особый интерес представляют фотографии сооружений, которые не сохранились до наших дней. О том, какой была Одесса более века назад, рассказывает OBOZ.UA.

На старинной открытке изображено одно из самых известных торговых зданий дореволюционной Одессы — магазин братьев Петрококино, расположенный на Греческой улице.

Внимание привлекает роскошный фасад с высокими окнами, декоративными колоннами и многочисленными архитектурными деталями. Перед зданием стоят конные экипажи, а вдоль широкой улицы растут деревья. На открытке также можно разглядеть вывеску магазина, написанную кириллицей и латиницей.

Торговый дом Петрококино был одним из самых известных магазинов города. Его здание было построено в 1895–1896 годах по проекту архитектора Александра Бернардацци.

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Магазин даже называли "Одесским Лувром". Здесь продавали разнообразные импортные товары, а ассортимент охватывал несколько специализированных отделов. В конце XIX века покупатели могли приобрести не только обычные бытовые вещи, но и фотоаппараты, а также спортивные принадлежности.

В XIX — начале XX века город активно развивался. Появлялись доходные дома, гостиницы, банки, торговые пассажи и общественные здания. Над их созданием работали известные архитекторы, а в городской среде переплетались различные культурные традиции.

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К сожалению, этот архитектурный памятник не пережил Вторую мировую войну. На месте разрушенного здания впоследствии возвели другой дом.

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