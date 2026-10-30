Какой была Одесса в начале ХХ века: архивное фото города

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоЮжный мост в КиевеВ Киеве начали строить дополнительные переправы через Днепр: когда заработают первыеБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз по банкам и обменникам"Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу""Мечта должна стать планом": певица М’ята встретилась с участниками "Блогер Кемпу"Легенда Голливуда Эрик Робертс показал красавицу-жену с украинскими корнями и раскрыл истину о войне, которую понимают не всеЛегенда Голливуда Эрик Робертс показал красавицу-жену с украинскими корнями и раскрыл истину о войне, которую понимают не все"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. ВидеоТрем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосыТрем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосыВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какой была Одесса в начале ХХ века: архивное фото города

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
138
Какой была Одесса в начале ХХ века: архивное фото города
Так выглядит начало улицы Пастера в Одессе сейчас. Источник: Alexey M. / Wikimedia

Одной из старейших улиц в Одессе считается современная улица Пастера. Некоторое время в начале XIX века ее называли "улицей Херсонской рогатки", а уже с 1820-го закрепилось название Херсонская.

Эта артерия вела из города в сторону Херсона, почти соединяла Молдаванку с центром и долго была одним из основных путей, по которому обозами в порт везли зерно. На въезде здесь действовала одна из самых строгих таможен. Впрочем, история этого места гораздо богаче и интереснее. Какой улица Херсонская, а ныне Пастера была в начале ХХ века, показали на старинной фотографии в Facebook-сообществе "Старая Одесса".

Какой была Одесса в начале ХХ века: архивное фото города

Улица Херсонская в Одессе (ныне Пастера), фото начала ХХ века. Источник: Facebook / Стара Одесса

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,0 т.
Львова, которого уже нет: в сети показали редкие фото
1,0 т.
Львова, которого уже нет: в сети показали редкие фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
10,4 т.
В сети показали, как выглядел Киев в 1843 году на рисунке Тараса Шевченко. Фото
10,4 т.
В сети показали, как выглядел Киев в 1843 году на рисунке Тараса Шевченко. Фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
771
Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город
771
Каким был Ровно в 60-х: на фото показали, как развивался город

Во второй половине XIX века славу улице принесла наука. В 1886 году в Одессе открыли бактериологическую станцию, вторую в мире после парижской и первую в Российской империи. Ее возглавил Илья Мечников, а Николай Гамалея делал первые прививки от бешенства. Собственное здание в стиле историзма станция получила в 1894–1895 годах в начале Херсонской, ныне это Пастера, 2. Сегодня там кафедра иностранных языков медицинского университета. С 1900-х годов рядом появились клиники медицинского факультета университета, и улица постепенно превратилась в медицинский квартал.

Большие перемены улица пережила на рубеже XIX и XX веков, когда здесь начал развиваться городской транспорт. Конная железная дорога в Одессе работала с 1880 года, а 24 сентября 1910 года открыли первый электрический трамвай. Его маршруты в основном прокладывали по старым линиям конки, а в течение 1910–1912 годов сформировалась сеть в центре. Связь с Херсонской не случайна: сегодня здесь конечная остановка маршрута № 28, который курсирует между улицей Пастера и парком Шевченко. На опубликованном фото мы, собственно, видим вагон тогдашнего электротрамвая.

С улицей неразрывно связана и главная библиотека Одессы – ее мы видим в кадре справа. Городская публичная библиотека появилась в 1829 году, а первых читателей приняла в апреле 1830-го: открытие отложила эпидемия чумы. Долгие десятилетия она ютилась в доме на Приморском бульваре, пока фонды окончательно не переросли помещение. Тогда архитектор Федор Нестурх спроектировал для нее специальное здание на Херсонской, 13. Его построили в 1904-1906 годах в сдержанном неоклассическом духе. Библиотека переехала сюда в 1907 году. В советские годы библиотека носила имя Горького, сегодня это Одесская национальная научная библиотека, старейшая публичная библиотека Украины с фондом более 5 миллионов документов.

Свое современное название улица получила в 1923 году. Ей присвоили имя Луи Пастера, поскольку на Херсонской, 2, тогда работал бактериологический институт его имени. Редкий для Одессы случай: название не меняли почти столетие.

Ранее OBOZ.UA показывал утраченные архитектурные сокровища Галицкой площади во Львове.

Похожие темы
ОдессаИсторияИстория Украиныфотографии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!