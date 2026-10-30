Какой была Одесса в начале ХХ века: архивное фото города

Одной из старейших улиц в Одессе считается современная улица Пастера. Некоторое время в начале XIX века ее называли "улицей Херсонской рогатки", а уже с 1820-го закрепилось название Херсонская.

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Эта артерия вела из города в сторону Херсона, почти соединяла Молдаванку с центром и долго была одним из основных путей, по которому обозами в порт везли зерно. На въезде здесь действовала одна из самых строгих таможен. Впрочем, история этого места гораздо богаче и интереснее. Какой улица Херсонская, а ныне Пастера была в начале ХХ века, показали на старинной фотографии в Facebook-сообществе "Старая Одесса".

Во второй половине XIX века славу улице принесла наука. В 1886 году в Одессе открыли бактериологическую станцию, вторую в мире после парижской и первую в Российской империи. Ее возглавил Илья Мечников, а Николай Гамалея делал первые прививки от бешенства. Собственное здание в стиле историзма станция получила в 1894–1895 годах в начале Херсонской, ныне это Пастера, 2. Сегодня там кафедра иностранных языков медицинского университета. С 1900-х годов рядом появились клиники медицинского факультета университета, и улица постепенно превратилась в медицинский квартал.

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Большие перемены улица пережила на рубеже XIX и XX веков, когда здесь начал развиваться городской транспорт. Конная железная дорога в Одессе работала с 1880 года, а 24 сентября 1910 года открыли первый электрический трамвай. Его маршруты в основном прокладывали по старым линиям конки, а в течение 1910–1912 годов сформировалась сеть в центре. Связь с Херсонской не случайна: сегодня здесь конечная остановка маршрута № 28, который курсирует между улицей Пастера и парком Шевченко. На опубликованном фото мы, собственно, видим вагон тогдашнего электротрамвая.

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С улицей неразрывно связана и главная библиотека Одессы – ее мы видим в кадре справа. Городская публичная библиотека появилась в 1829 году, а первых читателей приняла в апреле 1830-го: открытие отложила эпидемия чумы. Долгие десятилетия она ютилась в доме на Приморском бульваре, пока фонды окончательно не переросли помещение. Тогда архитектор Федор Нестурх спроектировал для нее специальное здание на Херсонской, 13. Его построили в 1904-1906 годах в сдержанном неоклассическом духе. Библиотека переехала сюда в 1907 году. В советские годы библиотека носила имя Горького, сегодня это Одесская национальная научная библиотека, старейшая публичная библиотека Украины с фондом более 5 миллионов документов.

Свое современное название улица получила в 1923 году. Ей присвоили имя Луи Пастера, поскольку на Херсонской, 2, тогда работал бактериологический институт его имени. Редкий для Одессы случай: название не меняли почти столетие.

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