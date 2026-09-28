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Какой была Коломыя в 30-х годах: редкая фотография

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
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Какой была Коломыя в 30-х годах: редкая фотография
Современная Коломыя
Источник: Ennkko / Wikimedia

Развитие туризма всегда стимулирует развитие и других отраслей, таких как торговля. Яркий тому пример – украинский город Коломыя, который в 1930-е годы переживал одновременно туристический бум и бурный рост местных рынков и магазинов.

Свидетельством тому служит панорамная фотография, сделанная в 1935 году – ее опубликовала Facebook-группа "Ретро Коломыя". На ней мы видим западную часть рыночной площади с живописным сквером.

В межвоенный период Коломыя считалась одним из крупнейших торговых центров Покутья. Город издавна жил торговлей – Магдебургское право, полученное еще в 1405 году, давало разрешение на собственный рынок, и эта традиция никуда не исчезала. Еженедельные базары на главной площади собирали продавцов и покупателей со всей округи – гуцулов из гор, покутских крестьян с равнины, мещан и мелких предпринимателей.

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Какой была Коломыя в 30-х годах: редкая фотография

Коломия у 1935 році

Источник: Facebook / Ретро Коломия

Когда город был соединен железной дорогой со Львовом, Станиславовом (ныне Ивано-Франковск) и далее со всей Польшей, развитие торговли получило новый импульс. К 1930-м годам Коломыя превратилась в удобный транзитный пункт для путешественников, направляющихся в Карпаты. Туристы, следовавшие в Яремче, Ворохту или Криворовню, нередко останавливались здесь на несколько часов. И грех было не потратить это время на поиск и покупку гуцульских изделий – вышиванок, керамики, резных изделий из дерева. Мастера выставляли свой товар именно на рынке. То, что раньше продавалось преимущественно среди своих, теперь приобретало туристическое значение.

На рыночной площади (нынешняя площадь Возрождения) торговля велась под открытым небом: лавки, повозки, товар, разложенный на дощатых прилавках. Рядом стояла ратуша с гербом города и каменные дома, где размещались лавки, кафе и небольшие гостиницы для проезжих.

Ранее OBOZ.UA показывал, какими были Сумы в начале ХХ века – фото сохранилось на редкой старинной открытке.

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