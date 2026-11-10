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Винницу показали 30 лет назад: фото знакового рынка

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
75
Винницу показали 30 лет назад: фото знакового рынка
Современная Винница, вид на город с Южного Буга. Источник: Gelia

В первые постсоветские годы, когда экономику серьезно штормило, для многих украинцев настоящим спасением стали рынки, где торговля нередко была стихийной, но и цены были ниже. В Виннице таким рынком стала "Юность".

Как выглядели здешние торговые ряды три десятилетия назад, показал винничанин Алексей Лебедев в Facebook. Он опубликовал пару панорамных фото рынка, сделанных с высоты.

"Рынок "Юность" на одноименном проспекте Юности – это место, знакомое каждому винничанину. Синие "ракушки", "Универсам", кафе "Юность" и особый дух безумных 90-х. Чем только там не торговали...", – описал Лебедев атмосферу рынка.

Винницу показали 30 лет назад: фото знакового рынка

Винницкий рынок "Юность", 1990-е годы. Источник: Facebook / Олексій Лебедєв

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По его словам, в то десятилетие рынок был не просто местом покупок, а настоящим спасательным кругом. "Именно торговля здесь помогла тысячам людей выстоять, прокормить семьи и буквально выжить в сложные годы перемен, происходивших в стране", – добавил житель Винницы.

Торговые ряды появились здесь в начале 1990-х, когда предприятия массово сокращали людей. Новая торговая площадка в жилом массиве давала горожанам шанс начать собственное дело и заработать или просто закупиться рядом с домом.

Винницу показали 30 лет назад: фото знакового рынка

Торговые ряды рынка "Юность", Винница, 1990-е годы. Источник: Facebook / Олексій Лебедєв

Характерной особенностью "Юности" были ярко-синие павильоны. Именно их мы и видим на фото. Чтобы разместить их, пришлось вырубить немало деревьев, а сами ряды располагались вплотную к жилым многоэтажкам. Такое соседство нравилось далеко не всем, но выживание в те годы было главным приоритетом.

С 2000-х город взялся упорядочивать стихийную торговлю, и "Юность" тоже изменилась. Реконструкцию завершили в начале 2009 года: вместо павильонов появился торгово-сервисный комплекс "Магигранд" площадью 13 тысяч квадратных метров – на тот момент один из крупнейших торговых объектов Винницы. В 2019-2020 годах здание обновили: изменили фасад, обустроили пандусы и панорамный лифт.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядела одна из главных улиц Сум в начале ХХ века.

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