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Место, известное всем: в сети показали Полтаву в начале XX века

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Место, известное всем: в сети показали Полтаву в начале XX века
Современная Полтава. Источник: 3sbworld

Название улицы Панянка в Полтаве происходит от Панянского яра, который когда-то пролегал здесь от высокого правого берега Ворсклы до ее русла. На протяжении всего времени существования города в этой местности кипела жизнь, ведь место оказалось стратегически важным.

Как выглядела полтавская Панянка в начале ХХ века, показали в Facebook-сообществе "Старая Полтава". Фотография, которую выложили на странице, – это старинная открытка с видами города.

Еще во времена казаков в начале оврага стояла сторожевая башня, охранявшая подступы к Полтавской крепости. Через овраг пролегала дорога к плотине, ведущей к Харьковскому тракту – то есть здесь проходил важный городской маршрут.

Место, известное всем: в сети показали Полтаву в начале XX века

Полтавская местность Панянка в начале ХХ века. Источник: Facebook / Старая Полтава

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В XIX веке склоны оврага были застроены, и постепенно возникла улица, соединившая Петровский базар с Панянской площадью. Базар был торговым сердцем тогдашней Полтавы – шумным, пестрым, с рядами лавок и прилавков. Улица Панянка вела от него вниз, к площади, где находился городской водопровод. Брусчатка, характерные для провинциального губернского города деревянные и каменные дома, зеленые склоны оврага – такова была эта местность в начале ХХ века. На заднем плане также видна одна из первых водонапорных башен города – настоящее техническое чудо того времени.

Панянский бульвар, отходящий в сторону, вел к одной из лучших смотровых точек города – оттуда открывался вид на Крестовоздвиженский монастырь и пойму Ворсклы. Именно здесь сегодня расположена известная смотровая площадка, откуда полтавчане и туристы фотографируют монастырские купола и широкую долину внизу. На бульваре установлен памятник украинским казакам, павшим в Полтавской битве, – первый в городе мемориал, посвященный памяти казаков, а не победе Петра I.

Ранее OBOZ.UA показывал, какими были Сумы в 1950-х годах – как здесь сочетались старинная архитектура, модерн и современность.

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