В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото

В сети опубликовали атмосферные фотографии Винницы, сделанные в 1969 году. Старые открытки позволяют увидеть, каким был город более полувека назад – с его улицами, транспортом, зелеными зонами и застройкой.

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Автор публикации отмечает, что снимки взяты из его личной коллекции. На них можно рассмотреть знакомые городские локации в совершенно ином временном контексте.

Особенно активно Винница менялась в послевоенные десятилетия. Во время Второй мировой войны город понес значительные разрушения, поэтому после ее окончания здесь началось масштабное восстановление.

В 1950-х годах в Виннице ремонтировали уцелевшие дома, возводили новые, благоустраивали улицы и развивали городской транспорт. Именно в этот период сформировалось немало элементов городского пространства, по которым сегодня узнают отдельные улицы и площади.

Фотографии 1969 года хорошо передают атмосферу тогдашней Винницы и в то же время показывают, насколько изменился город за последующие десятилетия.

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Винницы и публиковал уникальные архивные фотографии столетней давности.