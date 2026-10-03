В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 69 тыс. грн ($1 550)"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил Россию"Есть две сверхдержавы – США и Китай": президент Азербайджана публично унизил РоссиюКакое решение принял судКиевлянка отсудила у школы 10 млн грн: ее дочь-первоклассница получила удар током в столовой и впала в вегетативное состояние"Шахед" взорвался в спальнях": что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в Киеве"Шахед" взорвался в спальнях": что известно о бабушке и внучке, которых убила Россия в Киеве"Ситуация динамична": Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области"Ситуация динамична": Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя Украины"Во время взрыва находился в блиндаже": спортсмен, воевавший 12 лет, создал полигон на своей земле и получил звание Героя УкраиныВыбирают между голодом и страхом подорваться: жители Олешек бегут из города на велосипедах и пешком. ВидеоВыбирают между голодом и страхом подорваться: жители Олешек бегут из города на велосипедах и пешком. ВидеоАнглийский клуб подписал сына Андрея ШевченкоАнглийский клуб подписал сына Андрея ШевченкоНа острове Готланд обнаружили римские монеты, закопанные 1600 лет назад: две из них – подделки из УкраиныНа острове Готланд обнаружили римские монеты, закопанные 1600 лет назад: две из них – подделки из Украины

В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read1 мин
icon 927
В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото
Винница. Источник: Алексей Лебедев, Facebook

В сети опубликовали атмосферные фотографии Винницы, сделанные в 1969 году. Старые открытки позволяют увидеть, каким был город более полувека назад – с его улицами, транспортом, зелеными зонами и застройкой.

Автор публикации отмечает, что снимки взяты из его личной коллекции. На них можно рассмотреть знакомые городские локации в совершенно ином временном контексте.

В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото

Вінниця. Источник: Олексій Лебедєв, Facebook

Особенно активно Винница менялась в послевоенные десятилетия. Во время Второй мировой войны город понес значительные разрушения, поэтому после ее окончания здесь началось масштабное восстановление.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 633
Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х
icon 633
Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,7 т.
В сети появилась самая старая фотография Винницы: город неузнаваем
icon 1,7 т.
В сети появилась самая старая фотография Винницы: город неузнаваем
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 294
Каким был послевоенный Ужгород: старые фотографии
icon 294
Каким был послевоенный Ужгород: старые фотографии

В 1950-х годах в Виннице ремонтировали уцелевшие дома, возводили новые, благоустраивали улицы и развивали городской транспорт. Именно в этот период сформировалось немало элементов городского пространства, по которым сегодня узнают отдельные улицы и площади.

Фотографии 1969 года хорошо передают атмосферу тогдашней Винницы и в то же время показывают, насколько изменился город за последующие десятилетия.

В сети появились снимки Винницы 60-х годов: атмосферные фото

Вінниця. Источник: Олексій Лебедєв, Facebook

Также OBOZ.UA рассказывал об истории Винницы и публиковал уникальные архивные фотографии столетней давности.

Похожие темы
ИсторияфотографииВинница
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться