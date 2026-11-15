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Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
561
Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры
Тернополь. Источник: Facebook-сообщество "От Тарнополя до Тернополя". Фото Б. Щепанюк

Тернополь за последние десятилетия заметно изменился. На месте прежних зеленых участков появились новые здания, изменились улицы и общественные пространства. Однако старые фотографии сохранили атмосферу города, каким его помнят несколько поколений тернополян.

В сети показали архивные черно-белые снимки Тернополя второй половины ХХ века. На них можно увидеть жилую застройку, которая возводилась, самолет-памятник среди деревьев и Театральную площадь с фонтанами. OBOZ.UA предлагает взглянуть, каким был город много лет назад.

Во время Второй мировой войны Тернополь подвергся масштабным разрушениям, поэтому в послевоенные десятилетия значительную часть города пришлось восстанавливать. Особенно активно город застраивали в 1950–1960-х годах. Появлялись жилые дома, промышленные предприятия, новые улицы и общественные сооружения.

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Одним из самых известных зданий стал Тернопольский драматический театр имени Тараса Шевченко, новое здание которого построили в 1957 году. На архивном снимке можно увидеть театр, фонтаны и озелененную территорию перед ним.

Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры

Тернополь. Источник: Сообщество Facebook "От Тарнополя до Тернополя". Фото Б. Щепанюка

Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры

Тернополь. Источник: Сообщество Facebook "От Тарнополя до Тернополя". Фото Б. Щепанюка

Еще одна узнаваемая деталь старого Тернополя – самолет-памятник в парке, который сегодня называется "Национального возрождения". Его установили в 1972 году.

Архивные фотографии позволяют проследить, как менялось городское пространство, и увидеть знакомые места такими, какими они были десятилетия назад.

Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры

Тернополь. Источник: Facebook-сообщество "От Тарнополя до Тернополя". Фото от Б. Щепанюк

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядел Чернигов в 1950-х годах.

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