Тернополь более 110 лет назад: историческая фотография

Река Серет, являющаяся левым притоком Днестра, играет в судьбе Тернополя поистине фундаментальную роль. Именно на ее берегах здесь возникло первое поселение, впоследствии на ней обустроили знаменитый Тернопольский пруд, а сегодня она помогает формировать уникальный облик города.

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Именно Серету посвящена открытка 1915 года, которую опубликовали в Facebook-сообществе "Что там в Тернополе?". На ней мы видим панораму Подзамча с куполами церкви Воздвижения Честного Креста вдали. А на переднем плане — небольшие одноэтажные частные усадьбы. Доминантой кадра является русло реки.

Работы по обустройству водоема начал еще основатель Тернополя Ян-Амор Тарновский, который в 1548 году возвел здесь дамбу, положив начало городскому пруду. Эта рукотворная акватория служила мощным оборонительным звеном против турецко-татарских нападений, а впоследствии стала важным хозяйственным центром. На берегах работали мельницы, в воде разводили и ловили рыбу.

Сегодня Серет вместе с прудом делит Тернополь на части, создавая уникальный микроклимат. Он служит одновременно главным водным резервуаром города и излюбленным местом отдыха горожан и гостей города.

Первое полноценное благоустройство территории вокруг водоема произошло в послевоенное время. В ходе масштабной реконструкции пруда в 1950–1960-х годах была сформирована центральная пешеходная набережная в районе парка им. Тараса Шевченко. Именно тогда были построены лестницы и смотровые площадки, обустроена пристань для теплоходов и высажены знаменитые зеленые аллеи.

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Новый этап преобразования побережья произошел уже в современной истории города. В августе 2016 года в рамках масштабной урбанистической реконструкции открыли полностью обновленную набережную "Цыганка". Заброшенная прибрежная полоса превратилась в современное пространство с фонтаном, амфитеатром, велодорожками и рекреационными зонами. Этот проект получил признание специалистов как один из самых удачных примеров ревитализации городской среды в Украине.

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