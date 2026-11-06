Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
261
Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах
В сети показали, каким был Каменец-Подольский более 170 лет назад. Источник: shotam.info

Украинское Подолье украшает город Каменец-Подольский. Его уют и узнаваемая архитектура – заслуга усилий мастеров, которые с давних времен работали над обликом города.

Это доказывают фото, сделанные еще в 1850-х годах. Колоризированные кадры опубликовало издание "#Шотам". На снимках можно увидеть известные места города такими, какими они были более 170 лет назад.

Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Каменец-Подольский на фото 1850-х годов. Колоризированные кадры. Источник: shotam.info

Каменец-Подольский отличается средневековой архитектурой и необычным расположением. Город раскинулся среди скал каньона реки Смотрич, а природный ландшафт стал частью его оборонительной системы. Благодаря этому здесь сформировался уникальный комплекс укреплений, не имеющий аналогов в Европе.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,8 т.
В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото
1,8 т.
В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,3 т.
Чистое и зеленое в сети показали Запорожье в 60-х годах
3,3 т.
Чистое и зеленое в сети показали Запорожье в 60-х годах
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
32,4 т.
Старейшие фото Киева: столица в 1852 году на снимках Роджера Фентона. Фото
32,4 т.
Старейшие фото Киева: столица в 1852 году на снимках Роджера Фентона. Фото
Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Каменец-Подольский на фото 1850-х годов. Колоризированные кадры. Источник: shotam.info

По количеству исторических и культурных памятников Каменец занимает третье место в Украине после Киева и Львова, хотя и не является областным центром. Его архитектурный облик на протяжении столетий формировали мастера из разных стран – Италии, Нидерландов, Армении, Польши, Франции и Турции.

Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Каменец-Подольский на фото 1850-х годов. Колоризированные кадры. Источник: shotam.info

Среди главных достопримечательностей города – Старый замок, история которого охватывает период с XII по XVIII век, и оборонительные стены, гармонично вписанные в скалистый ландшафт. Любителей фортификации также привлекает комплекс укреплений Нового замка, возведенный в XVII веке. Это единственный сохранившийся образец сооружений такого типа, созданных по традициям нидерландской фортификационной школы.

Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Каменец-Подольский на фото 1850-х годов. Колоризированные кадры. Источник: shotam.info

Отдельного внимания заслуживает Замковый мост, который соединяет Старый город с замковым комплексом. Его происхождение до сих пор остается предметом дискуссий. Согласно одной из версий, мост заложили еще римляне во II веке, во время похода войска императора Траяна на Дакию.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядел послевоенный Запорожье в 1960-х годах.

Похожие темы
Каменец-ПодольскийИсторияИстория Украиныфотографии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!