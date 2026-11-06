Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах

Украинское Подолье украшает город Каменец-Подольский. Его уют и узнаваемая архитектура – заслуга усилий мастеров, которые с давних времен работали над обликом города.

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Это доказывают фото, сделанные еще в 1850-х годах. Колоризированные кадры опубликовало издание "#Шотам". На снимках можно увидеть известные места города такими, какими они были более 170 лет назад.

Каменец-Подольский отличается средневековой архитектурой и необычным расположением. Город раскинулся среди скал каньона реки Смотрич, а природный ландшафт стал частью его оборонительной системы. Благодаря этому здесь сформировался уникальный комплекс укреплений, не имеющий аналогов в Европе.

По количеству исторических и культурных памятников Каменец занимает третье место в Украине после Киева и Львова, хотя и не является областным центром. Его архитектурный облик на протяжении столетий формировали мастера из разных стран – Италии, Нидерландов, Армении, Польши, Франции и Турции.

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Среди главных достопримечательностей города – Старый замок, история которого охватывает период с XII по XVIII век, и оборонительные стены, гармонично вписанные в скалистый ландшафт. Любителей фортификации также привлекает комплекс укреплений Нового замка, возведенный в XVII веке. Это единственный сохранившийся образец сооружений такого типа, созданных по традициям нидерландской фортификационной школы.

Главные истории дня

Отдельного внимания заслуживает Замковый мост, который соединяет Старый город с замковым комплексом. Его происхождение до сих пор остается предметом дискуссий. Согласно одной из версий, мост заложили еще римляне во II веке, во время похода войска императора Траяна на Дакию.

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