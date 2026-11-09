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Сумы в начале ХХ века: в сети показали редкий кадр

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Сумы в начале ХХ века: в сети показали редкий кадр
Свято-Троицкий собор в Сумах. Источник: Ekaterina Polischuk / Wikimedia

Одной из самых исторических улиц Сум является Троицкая. Первые поселения здесь возникли в XVIII веке, а наибольший расцвет ее ждал в дореволюционную эпоху.

Именно в этот период и было сделано фото, которым поделилось Facebook-сообщество "Сумы – история города". Кадр стал открыткой, и на нем можно разглядеть, как в те времена текла жизнь в городе.

Свое название улица получила от собора Святой Троицы, который построили здесь задолго до того, как улица приобрела современный вид. Именно его купол мы и видим в глубине кадра. Первую церковь здесь возвели еще в 1730 году, а впоследствии ее сменила монументальная постройка – одна из главных достопримечательностей Сум.

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Сумы в начале ХХ века: в сети показали редкий кадр

Троицкая улица в Сумах, открытка начала ХХ века. Источник: Facebook / Сумы – история города

Лучшие времена улица Троицкая пережила при Харитоненко – богатейшей семье сахарозаводчиков города. Они вкладывали свои средства, в частности, в развитие центральной городской артерии, придавая ей европейский вид. Сначала Иван Герасимович выкупил большой участок, построил на нем усадьбу и разбил парк, а затем его сын Павел и семья превратили Троицкую в самый престижный адрес города. Именно здесь селились богатые иностранцы, которых промышленник приглашал к себе на работу.

Именно на средства Павла Харитоненко был заложен тот роскошный Троицкий собор, который сейчас украшает Сумы. Строить его начали 6 мая 1901 года, а завершили в 1913 году. Собор выполнен преимущественно в стиле историзма, хотя в некоторых источниках его называют неоклассическим. В плане он квадратный, одноярусный, четырехстолпный, с четырьмя часовнями, а к западной части примыкает четырехъярусная колокольня. Рядом стояла каменная двухпрестольная Троицкая церковь 1827 года, построенная семьей Линтваревых, но она не сохранилась.

Если говорить о других памятниках улицы Троицкой, то большая их часть сосредоточена в ее начале. Далее преобладает современная застройка с отдельными старыми домами.

Усадьба Харитоненко состоит из торговой конторы, родового дома и сада, это памятник архитектуры национального значения. Рядом работали благотворительные учреждения семьи. Детский приют имени Натальи Харитоненко открыли в 1888 году на средства супруги Ивана Герасимовича, которая подарила и участок. Дом имеет неоренессансный облик с острым фронтоном в центре фасада, а ныне в нем родильный дом. Больница святой Зинаиды, построенная в неоготическом стиле, сейчас используется как лаборатории городской детской больницы. К этому кругу относится и особняк Шрейнера с тремя фронтонами на длинном фасаде. Среди старых зданий выделяются лютеранское училище 1870–1871 годов и духовное училище, а также жилые дома-близнецы 1910-х годов.

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