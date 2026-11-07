Старый Микуличин: каким был курортный поселок раньше. Фото

Микуличин сегодня известен как популярное место отдыха в Карпатах, однако туристов он привлекал еще более столетия назад. Со временем в селе появились виллы, пансионаты и гостиницы, а развитие железнодорожного сообщения сделало курорт доступнее.

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В 1901 году в Микуличине открыли гостиницу, в которой отдыхали известные украинские писатели. Старые фотографии позволяют увидеть, какой была жизнь этого карпатского села задолго до появления современных туристических комплексов.

Микуличин расположен в долине реки Прут в Ивано-Франковской области. Его история насчитывает как минимум XV век, а первое письменное упоминание о населенном пункте датируется 1412 годом.

Когда-то Микуличин имел гораздо более обширные территориальные границы. К нему относились многочисленные приселки, в частности территории современных Татарова, Ворохты и Поляницы.

В XIX веке Микуличин даже неофициально называли крупнейшим селом Европы. Согласно распространенным краеведческим сведениям, его протяженность вместе с приселками достигала примерно 44 километров. В 1927 году часть поселений административно отделили.

Долгое время местные жители занимались преимущественно животноводством, лесными промыслами и ремеслами. С развитием туризма все более важным источником заработка стал прием отдыхающих.

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Существенные изменения произошли в конце XIX века, когда через Карпаты проложили железную дорогу. В Микуличин стали приезжать туристы из Львова, Коломыи и других городов.

Состоятельные отдыхающие снимали виллы, а менее обеспеченные гости останавливались в местных усадьбах. Популярность приобретали горные прогулки, походы и отдых на природе. Среди известных гостей Микуличина были Василий Стефаник и Богдан Лепкий. Здесь также бывали другие представители украинской интеллигенции.

В межвоенный период курорт продолжал развиваться. К середине 1930-х годов в Микуличине работали восемь пансионатов, а около сотни частных усадеб принимали туристов.

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Отдыхающие приезжали не только летом. Зимой сюда отправлялись любители лыжного спорта, а в теплые месяцы популярностью пользовались пешие маршруты и горные экскурсии.

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