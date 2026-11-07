Старый Микуличин: каким был курортный поселок раньше. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыРоссия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Что стоит знать о зарплатахЗарплаты в Украине пересчитают: какой будет минималка и что нужно знатьРазработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалосьРазработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалосьВ Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снегВ Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снегАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийУкраинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоУкраинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Старый Микуличин: каким был курортный поселок раньше. Фото

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
246
Старый Микуличин: каким был курортный поселок раньше. Фото
Старый Микуличин: каким был курортный поселок раньше. Фото. Источник: Адольф Владислав Инлендер, из цифровой библиотеки Polona

Микуличин сегодня известен как популярное место отдыха в Карпатах, однако туристов он привлекал еще более столетия назад. Со временем в селе появились виллы, пансионаты и гостиницы, а развитие железнодорожного сообщения сделало курорт доступнее.

В 1901 году в Микуличине открыли гостиницу, в которой отдыхали известные украинские писатели. Старые фотографии позволяют увидеть, какой была жизнь этого карпатского села задолго до появления современных туристических комплексов.

Старый Микуличин: каким был курортный поселок раньше. Фото

Микуличин. Источник: Facebook-сообщество "Мандрівка старим кордоном"

Микуличин расположен в долине реки Прут в Ивано-Франковской области. Его история насчитывает как минимум XV век, а первое письменное упоминание о населенном пункте датируется 1412 годом.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,9 т.
Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото
1,9 т.
Почти нет деревьев: как выглядел правый берег Киева в 1870-х годах. Архивное фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,7 т.
Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах
1,7 т.
Таким вы его еще не видели: каким был Каменец-Подольский в 1850-х годах
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
5,5 т.
В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото
5,5 т.
В сети показали красоту Киева начала 1950-х годов на снимках Бориса Игнатовича. Фото

Когда-то Микуличин имел гораздо более обширные территориальные границы. К нему относились многочисленные приселки, в частности территории современных Татарова, Ворохты и Поляницы.

В XIX веке Микуличин даже неофициально называли крупнейшим селом Европы. Согласно распространенным краеведческим сведениям, его протяженность вместе с приселками достигала примерно 44 километров. В 1927 году часть поселений административно отделили.

Долгое время местные жители занимались преимущественно животноводством, лесными промыслами и ремеслами. С развитием туризма все более важным источником заработка стал прием отдыхающих.

Существенные изменения произошли в конце XIX века, когда через Карпаты проложили железную дорогу. В Микуличин стали приезжать туристы из Львова, Коломыи и других городов.

Состоятельные отдыхающие снимали виллы, а менее обеспеченные гости останавливались в местных усадьбах. Популярность приобретали горные прогулки, походы и отдых на природе. Среди известных гостей Микуличина были Василий Стефаник и Богдан Лепкий. Здесь также бывали другие представители украинской интеллигенции.

В межвоенный период курорт продолжал развиваться. К середине 1930-х годов в Микуличине работали восемь пансионатов, а около сотни частных усадеб принимали туристов.

Отдыхающие приезжали не только летом. Зимой сюда отправлялись любители лыжного спорта, а в теплые месяцы популярностью пользовались пешие маршруты и горные экскурсии.

OBOZ.UA предлагает посмотреть снимок из Полтавы, на котором запечатлели историческое событие.

Похожие темы
фотографииИстория
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!