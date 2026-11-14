Старые фото Черновцов: каким был транспорт в городе

Черновцы издавна славятся своей изысканной архитектурой, богатым культурным наследием и особым шармом. Благодаря пересечению различных культур и выгодному расположению город всегда был важным торговым и транспортным узлом Буковины.

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Однако особого внимания заслуживает развитие городской инфраструктуры, которая уверенно шла в ногу с западноевропейскими тенденциями. От трамваев до первых комфортабельных автобусов – общественный транспорт Черновцов всегда отражал ритм и стиль жизни горожан.

Сегодня заглянуть в это интересное прошлое стало гораздо проще благодаря сохранившимся историческим свидетельствам и подборкам архивных материалов.

В социальной сети Facebook пользователь Edward Turkiewicz поделился редкой подборкой ретро-снимков. На опубликованных кадрах запечатлен разнообразный городской транспорт Черновцов, курсировавший по улицам почти столетие назад.

В частности, на фотографиях 1930-х годов можно разглядеть автобусный парк 1933 года, виды у бывшей гостиницы "Schwarzer Adler", припаркованные машины рядом с величественной резиденцией митрополитов Буковины и Далмации, а также автобус у горы Цецина 1935 года.

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Также в подборку вошли снимки маршрута №8 на улице Ольги Кобылянской, кадры с улиц Почтовой, Хотинской и Главной возле отеля "Kronprinz".

Начало автобусной эры в Черновцах

История регулярного движения муниципальных автобусов в Черновцах берет начало 26 августа 1933 года, когда город находился в составе Румынии. Запуск нового вида транспорта стал логичным шагом для дополнения существующей трамвайной сети и обеспечения сообщения с теми районами, куда проложить рельсы было невозможно.

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Для начала работы городские власти закупили 10 автобусов Fiat 622 румынской сборки, что позволило параллельно с тремя трамвайными линиями запустить сразу пять новых автобусных маршрутов.

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В течение 1930-х годов пассажирские перевозки продолжали активно совершенствоваться благодаря закупке немецкой и французской техники. В частности, особой гордостью города были автобусы MAN, которые в то время предлагали пассажирам высокий уровень комфорта: современный дизайн, эффективную систему отопления и мягкие кожаные сиденья. Среди тогдашних горожан самым популярным считался маршрут, соединявший центральную площадь Рынок с железнодорожным вокзалом.

Послевоенное развитие и расширение сети

После завершения Второй мировой войны городскую транспортную инфраструктуру пришлось восстанавливать, и именно автобусы стали главным средством передвижения для новых отдаленных микрорайонов. Автобусные маршруты соединили центр Черновцов с такими окраинами, как Садгора, Гравитон и Гореча, куда прокладка троллейбусных линий или трамвайных путей на тот момент была слишком сложной или нецелесообразной.

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Период 1960-1980-х годов ознаменовался масштабным расширением автобусной сети под руководством государственных автопредприятий. Автопарки активно пополнялись популярными в то время моделями ЛАЗ, ЛИАЗ и Ikarus.

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Показателем стремительного развития стало то, что уже в 1963 году жителей и гостей Черновцов обслуживали 46 автобусов разных модификаций, которые ежедневно курсировали по 23 городским маршрутам.

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