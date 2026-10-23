Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗССеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
270
Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет
Площадь Святого Креста в Черновцах в начале ХХ века. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Впервые упоминаемый в исторических источниках в 1408 году украинский город Черновцы за время своего существования не раз менял свой облик. Одним из топонимов, исчезнувших с его карты, была площадь Святого Креста.

Сегодня это просто перекресток улиц Главной, Школьной и Шолом-Алейхема с небольшим сквером на углу. Мало кто из прохожих догадывается, что в конце XVIII века именно здесь было сердце австрийских Черновцов. Как выглядела эта местность, краевед Эдвард Туркевич показал на старинных фотографиях и художественных зарисовках. Подборку он опубликовал на своей странице в Facebook.

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Слева – бывший "Генеральский дом", первое каменное здание (построено в 1780 году), далее – памятник "Heiliger Kreuz" ("Святой Крест"). Фото примерно 1905 года. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,8 т.
В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в 1915 году. Архивное фото
1,8 т.
В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в 1915 году. Архивное фото
Алина МилсентАлина Милсент
375
Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара
375
Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,7 т.
Архитектурные памятники Киева, которые мы утратили навсегда: архивные фотографии 1920-40-х годов и история
1,7 т.
Архитектурные памятники Киева, которые мы утратили навсегда: архивные фотографии 1920-40-х годов и история
Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Здание финансовой дирекции (до 1913 года), которое было частично разрушено в 1917 году и восстановлено (второй этаж) в 2007 году. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Во второй половине XVIII века военная администрация Буковины превращала деревянный городок в настоящий город. И первым каменным зданием, появившимся здесь, стал так называемый Генеральский дом 1780 года. Рядом появились гауптвахта и деревянный костел. А в 1787 году по приказу императора Иосифа II начали возводить каменный храм Воздвижения Святого Креста. Его строили целых 27 лет. Так сформировался первый ансамбль австрийской архитектуры в городе.

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Слева – бывший "Генеральский дом" (построен в 1780 году), дальше виднеется Школа (построена в первой половине 19 века), в центре – бывший Краевой гражданский суд. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Свое название площадь получила от памятника "Heiliger Kreuz", который в 1831 году установили на средства Гертруды Бачко. Он стоял на месте старой деревянной часовни. Памятник был уничтожен в 1940 году, поэтому увидеть его можно разве что на старинных снимках.

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Вид с площади Святого Креста на Рыночную площадь с ратушей, построенной в 1843-1847 годах. Художник Franz Xavier Knapp. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Большой пожар 21 августа 1859 года. Художник Franz Xavier Knapp. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Площадь пережила и тяжелые времена. 21 августа 1859 года Черновцы охватил большой пожар, и вид площади во время него запечатлел на литографии художник Франц Ксаверий Кнапп: на ней хорошо узнаются костел Воздвижения Святого Креста, гауптвахта и Генеральский дом. Кстати, высокую башню костела использовали как наблюдательный пункт для своевременного обнаружения пожаров

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Площадь Святого Креста, гравюра 1832 года. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Главной площадью это место было недолго. Уже в начале XIX века город разросся, и роль центра перешла к Рынку – нынешней Центральной площади с ратушей. Площадь Святого Креста осталась оживленным торговым местом.

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Фото 1898 года. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Триумфальная арка в честь приезда императора Франца-Иосифа в 1880 году. Фото 1880 года. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

Тем не менее местность активно развивали. В начале ХХ века ее украсил дом-корабль. Это эклектичное сооружение по проекту Элиаса Папста.

Старые фото Черновцов: в сети показали площадь, которой уже нет

Дом-корабль (построен в 1901-1903 годах, архитектор Elias Papst. Источник: Facebook / Edward Turkiewicz

После уничтожения памятника Святому Кресту, давшего название площади, в прошлое ушел и сам топоним. Площадь растворилась в сетке улиц. От нее остались "свидетели": Генеральский дом на Школьной, 1, костел Воздвижения Креста и дом-корабль, одно из самых узнаваемых зданий Черновцов.

Ранее OBOZ.UA публиковал атмосферные фото базара в Ужгороде 1930-х годов.

Похожие темы
ИсторияИстория УкраиныфотографииЧерновцы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники