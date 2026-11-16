Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчеты"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мостеБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: в Украине действуют обновленные графики отключения светаИлюстрация к гороскопуТрем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решенияРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозе"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 годНазар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломотьНазар Заднепровский сравнил двух украинских актрис, строивших карьеру в Москве: одна не проиграла, другая – отрезанный ломоть"Босс боссов": умер мексиканский наркобарон, которого считали одним из крупнейших контрабандистов в истории"Босс боссов": умер мексиканский наркобарон, которого считали одним из крупнейших контрабандистов в истории
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
72
Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе
Панорама Самбора на старинном фото. Источник: Facebook / Путешествие по старой границе

В начале ХХ века Самбор был уездным центром Королевства Галиции в составе Австро-Венгрии. И это был город, сочетавший в себе черты старины с новейшими технологиями.

На рубеже веков центр Самбора оставался средневековым по планировке, поскольку был обустроен еще в XVI веке. Тем временем появление железной дороги кардинально меняло уклад жизни тихого прикарпатского городка. Каким он был в этот интересный исторический период, показали на старинных фотографиях в сообществе Facebook "Мандрівка старим кордоном".

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Озеленение в центре Самбора. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
411
В сети показали, как выглядела одна из самых известных исторических местностей Киева в 1888 году. Панорамное фото
411
В сети показали, как выглядела одна из самых известных исторических местностей Киева в 1888 году. Панорамное фото
Алина МилсентАлина Милсент
1,3 т.
Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры
1,3 т.
Тернополь в конце ХХ века: в сети показали архивные кадры
Елена БылимЕлена Былим
468
Старые фото Черновцов: каким был транспорт в городе
468
Старые фото Черновцов: каким был транспорт в городе
Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Площадь перед ратушей в Самборе. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Сердцем города, как и в старину, оставалась площадь Рынок. Ее размеры (около 182 на 140 метров) и десять отходящих от нее улиц делают ее одной из крупнейших во Львовской области. Площадь обустроили еще в 1530-1560-х годах: вокруг выросли каменные дома с просторными подвалами, а уже в начале ее восстановления власти разрешили строить здесь только каменные дома. На рынке проходили торги и ярмарки. О том, насколько это было популярное место, свидетельствуют количество людей и транспорта, а также многочисленные вывески различных бизнесов, украшавшие местные фасады.

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Самборская ратуша. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Рыночная площадь в Самборе, ориентировочно 1910-е годы. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Посреди площади Рынок в Самборе традиционно стоит ратуша. Первое здание такого типа здесь построили после получения городом Магдебургского права в 1390 году. Однако деревянное сооружение не раз горело вместе со всеми окрестными домами. Нынешнее каменное здание возводили с 1638 до 1670 года, а в 1844-м его отреставрировали. Высота башни достигает около 40 метров, а в конце XIX века для нее заказали часы в Праге.

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в центре Самбора. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Рядом расположена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Разрешение на ее строительство в 1554 году дала королева Бона, а нынешний каменный храм появился в первой половине XVIII века. Это древняя святыня города, где хранятся частицы мощей святого Валентина и чудотворная икона Самборской Богоматери. В 1824 году к церкви добавили оборонительную колокольню.

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Площадь Рынок в городе Самбор и многочисленные вывески на коммерческих помещениях. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Дом "Сокол" в городе Самбор. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

С новой эпохой пришли и новые общественные здания. На улице Коперника по проекту львовского архитектора Эмануэля Яримовича построили здание польского спортивного общества "Сокол". Памятник, созданный в неороманском стиле, показывает, что наряду со старым Рынком в городе тогда появлялись современные центры общественной жизни.

Самбор показали на старых фото: город выглядел совсем иначе

Железнодорожный вокзал в Самборе, фото начала ХХ века. Источник: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Самые большие изменения принесла железная дорога. В декабре 1872 года Самбор соединили со Стрыем, Хыровом (а далее с Перемышлем) и Бориславом, а в 1903 году открыли линию со Львовом, и станция стала узловой. Через два года добавилась линия до Сянок. Именно строительство железных дорог стало ключевым фактором развития, поскольку оно подтолкнуло бурный рост промышленности и торговли. На рубеже веков город получил и собственное здание вокзала, выполненное в неоренессансном стиле. Однако его разрушили немецкие войска в сентябре 1939 года.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был транспорт в Чернигове в 1930-е годы.

Похожие темы
ИсторияИстория Украиныфотографии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!