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Полтава в начале ХХ века: в сети показали знаковое здание

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
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Полтава в начале ХХ века: в сети показали знаковое здание
Здание бывшего Полтавского дворянского собрания. Источник: Сарапулов/wikimedia.org

Полтава – один из самых живописных городов Украины и один из самых богатых культурными традициями. Ее архитектурным сердцем по праву считается знаменитая Круглая площадь. Именно здесь расположена уникальная памятка классицизма – Дом Полтавского дворянского собрания, построенный в 1805-1810 годах.

Это величественное здание с шестиколонным портиком в XIX веке служило главным центром светской жизни города. Здесь когда-то открыли первую публичную библиотеку, а на концертах выступали такие мировые знаменитости, как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Мария Башкирцева. Несмотря на многочисленные перестройки и тяжелые исторические испытания, здание остается неотъемлемым символом культурного наследия Полтавы.

В социальной сети Facebook опубликовали редкую черно-белую фотографию начала XX века, на которой запечатлен первоначальный величественный облик Дома Полтавского дворянского собрания. На историческом снимке хорошо виден симметричный каменный корпус с изящным балконом и скульптурным декором, который позднее изменился.

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Дом Дворянского собрания. Начало XX века. Источник: Стара Полтава/facebook.com

Архитектурный облик здания отличался от соседних зданий Круглой площади богатством убранства: между колоннами портика когда-то стояли аллегорические фигуры, вазы с гирляндами и лепной герб города в треугольнике фронтона. Помимо выполнения административных функций, здание играло роль главного концертного зала для дворянства, где выступал Модест Мусоргский и пел Федор Шаляпин.

Сложная история памятника сопровождалась разрушениями и изменением его назначения. После пожара в 1943 году во время Второй мировой войны здание было восстановлено и более шести десятилетий принимало горожан как популярный кинотеатр имени Ивана Котляревского.

В новейшей истории здание оказалось в центре скандалов из-за спорных коммерческих пристроек и внутренних перестроек под ночные заведения. Трагическим переломом стал масштабный пожар 9 декабря 2020 года, вспыхнувший в помещениях ресторана и распространившийся на крышу и центральные корпуса.

OBOZ.UA предлагает посмотреть снимок из Полтавы, на котором запечатлели историческое событие.

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