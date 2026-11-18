Улица Панянка в Полтаве получила свое название от Панянского яра, который когда-то простирался от высокого правого берега Ворсклы до самой реки. Эта местность на протяжении всей истории города была оживленной, поскольку имела важное стратегическое значение.

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Как выглядела Панянка в начале ХХ века, показали в Facebook-сообществе "Старая Полтава". Там опубликовали старинную открытку с изображением городских пейзажей.

Еще во времена казачества в начале яра стояла сторожевая башня, с которой следили за подступами к Полтавской крепости. Через яр проходила дорога к плотине, которая вела на Харьковский тракт. Таким образом, эта местность была частью важного транспортного маршрута города.

В XIX веке склоны яра начали застраивать, и со временем здесь сформировалась улица, которая соединила Петровский базар с Панянской площадью. Петровский базар тогда был одним из главных торговых центров Полтавы, где всегда кипела жизнь: работали многочисленные лавки, стояли торговые прилавки.

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От базара улица Панянка спускалась к площади, на которой располагался городской водопровод. В начале ХХ века здесь можно было увидеть мощеную дорогу, типичные для губернской Полтавы деревянные и каменные дома и зеленые склоны яра. На заднем плане открытки виднеется одна из первых городских водонапорных башен, которая в то время была настоящим техническим достижением.

Панянский бульвар, отходивший от улицы, вел к одному из самых живописных мест Полтавы, откуда открывался вид на Крестовоздвиженский монастырь и долину Ворсклы. Сейчас здесь обустроена известная смотровая площадка, которую любят посещать горожане и туристы, чтобы сфотографировать монастырские купола и широкую долину.

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