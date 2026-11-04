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Начало ХХ века: Полтаву показали на архивном фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Начало ХХ века: Полтаву показали на архивном фото
Современный вид Крестовоздвиженского монастыря в Полтаве. Источник: Максим Бондаревский / Wikimedia

Появление названия улицы Панянка в Полтаве связано с Панянским яром, который когда-то простирался от высокого правого берега Ворсклы до самой реки. Эта местность играла важную роль в жизни города на протяжении всей его истории, поскольку имела стратегическое значение.

Как выглядела Панянка в начале ХХ века, показали в сообществе Facebook "Старая Полтава". Опубликованное там фото – это старинная открытка с городскими пейзажами, на которой можно разглядеть несколько интересных деталей.

Еще во времена казачества в начале яра построили сторожевую башню, с которой следили за подступами к Полтавской крепости. Через яр проходил путь к плотине, а оттуда – к Харьковскому тракту. Поэтому эта местность была частью важного городского маршрута.

В XIX веке склоны оврага начали застраивать, и со временем здесь сформировалась улица, соединившая Петровский базар с Панянской площадью. Сам базар тогда был главным торговым центром Полтавы: шумным и оживленным, с многочисленными лавками и прилавками. От него улица Панянка спускалась к площади, где располагался городской водопровод.

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Так выглядела полтавская улица Панянка в начале ХХ века. Источник: Facebook / Стара Полтава

В начале ХХ века этот уголок Полтавы имел характерный для губернского города облик: мощеная дорога, деревянные и каменные дома, зеленые склоны оврага. На заднем плане открытки можно увидеть одну из первых городских водонапорных башен, которая в то время была настоящим техническим чудом.

От Панянки ответвлялся бульвар, который вел к одной из самых живописных смотровых площадок города. Оттуда открывался вид на Крестовоздвиженский монастырь и пойму Ворсклы. Сегодня на этом месте расположена известная смотровая площадка, откуда полтавчане и туристы фотографируют монастырские купола и широкую долину реки.

На бульваре также установили памятник украинским казакам, погибшим в Полтавской битве. Это был первый в городе мемориал, посвященный именно памяти казаков, а не победе Петра I.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким был Бурсацкий спуск Харькова в самом начале ХХ века.

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