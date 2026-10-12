Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояИллюстрация — санкции против РоссииЕС нанес России самый мощный санкционный удар: что вошло в 22-й пакетВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуРоссия вновь нанесла удар по Киеву: повреждения зафиксированы в шести районах, есть пострадавшие. Все подробности и фотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: повреждения зафиксированы в шести районах, есть пострадавшие. Все подробности и фото"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотов"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотовКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в УкраинеКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Трамп сделал весь мир гораздо опаснее": Тимоти Снайдер объяснил, чем грозит политика президента США"Трамп сделал весь мир гораздо опаснее": Тимоти Снайдер объяснил, чем грозит политика президента США

Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 252
Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото
Современная Одесса. Источник: Unsplash

Одесса во времена СССР имела особый статус – мощный морской порт с 50 причалами и Черноморское пароходство придавали городу экономический импульс. А чудесный южный климат и слава города с его особым юмором привлекали множество туристов.

Именно такой – пестрой, оживленной, полной жизни – Одесса встретила 1980-е годы. Архитектурный облик Одессы в позднюю советскую эпоху – это смесь трех слоев, которые не всегда хорошо уживались друг с другом. Как это выглядело, показали на винтажных фотографиях в Facebook-сообществе "Старая Одесса".

Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото

Одесса. Дом на углу улиц Греческой и Ришельевской, 1980-е годы. Источник: Facebook / Старая Одесса

Первым слоем был архитектурно изысканный дореволюционный центр с его ампиром, эклектикой и модерном. Такие улицы, как Ришелье, Греческая, Дерибасовская, с характерными зданиями XIX – начала XX в., могли похвастаться богато украшенными фасадами, внутренними двориками-колодцами и обилием пышной зелени. Эта часть была самой колоритной, и именно здесь предпочитали проводить время туристы.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 2,1 т.
Без современных высоток и пробок: Ровно запечатлено на старых фотографиях с высоты
icon 2,1 т.
Без современных высоток и пробок: Ровно запечатлено на старых фотографиях с высоты
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,7 т.
Тернополь более 110 лет назад: историческая фотография
icon 1,7 т.
Тернополь более 110 лет назад: историческая фотография
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 639
Какой была Винница в 90-х: архивное видео
icon 639
Какой была Винница в 90-х: архивное видео

Второй слой – советский. После разрушений Второй мировой войны и послевоенного восстановления в городе появилось немало сталинских построек и хрущевок. На окраинах выросли целые спальные микрорайоны – Таирова, Черемушки, Котовского. Это были типовые панельные массивы, лишенные какой-либо архитектурной индивидуальности.

Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото

Гостиница "Чёрное море" в Одессе, 1980-е годы. Источник: Facebook / Старая Одесса

А вот третьим слоем был позднесоветский модернизм. Именно к нему относится гостиница "Черное море" – одиннадцатиэтажное здание 1972 года в самом сердце города, рядом с железнодорожным вокзалом и Оперным театром. Для своего времени это был вполне современный объект, архитекторы которого – Иванов, Савченко и Ващенко – пытались вписать его в центр, не слишком нарушая существующий масштаб. Поскольку Одесса была воротами в СССР, здесь старались относиться к ее историческому облику более уважительно. Впрочем, при этом не могли отойти от идеологической составляющей, которой подчинялась и архитектура.

Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото

Конечная остановка трамвая №7 в Одессе, 1980-е годы. Источник: Facebook / Старая Одесса

Что же касается не слишком широких старинных улиц Одессы, то здесь господствовал общественный транспорт. Одесский трамвай – один из старейших в Украине. Первый вагон отправился в рейс здесь еще в 1910 году. Поэтому этот вид транспорта тоже был своеобразным символом города.

Накануне распада СССР Одесса жила в привычном ритме – очереди в магазинах, дефицит, море летом и сырой ветер с порта зимой. Впрочем, именно здесь было больше свободы и меньше официоза, что делало эту приморскую жемчужину поистине уникальной среди советских мегаполисов.

Ранее OBOZ.UA показывал, каким было Ровно в 1980-е годы.

Похожие темы
ОдессаИсторияИстория Украиныфотографии
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться