Одесса в 80-х: в сети показали атмосферные фото

Одесса во времена СССР имела особый статус – мощный морской порт с 50 причалами и Черноморское пароходство придавали городу экономический импульс. А чудесный южный климат и слава города с его особым юмором привлекали множество туристов.

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Именно такой – пестрой, оживленной, полной жизни – Одесса встретила 1980-е годы. Архитектурный облик Одессы в позднюю советскую эпоху – это смесь трех слоев, которые не всегда хорошо уживались друг с другом. Как это выглядело, показали на винтажных фотографиях в Facebook-сообществе "Старая Одесса".

Первым слоем был архитектурно изысканный дореволюционный центр с его ампиром, эклектикой и модерном. Такие улицы, как Ришелье, Греческая, Дерибасовская, с характерными зданиями XIX – начала XX в., могли похвастаться богато украшенными фасадами, внутренними двориками-колодцами и обилием пышной зелени. Эта часть была самой колоритной, и именно здесь предпочитали проводить время туристы.

Второй слой – советский. После разрушений Второй мировой войны и послевоенного восстановления в городе появилось немало сталинских построек и хрущевок. На окраинах выросли целые спальные микрорайоны – Таирова, Черемушки, Котовского. Это были типовые панельные массивы, лишенные какой-либо архитектурной индивидуальности.

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А вот третьим слоем был позднесоветский модернизм. Именно к нему относится гостиница "Черное море" – одиннадцатиэтажное здание 1972 года в самом сердце города, рядом с железнодорожным вокзалом и Оперным театром. Для своего времени это был вполне современный объект, архитекторы которого – Иванов, Савченко и Ващенко – пытались вписать его в центр, не слишком нарушая существующий масштаб. Поскольку Одесса была воротами в СССР, здесь старались относиться к ее историческому облику более уважительно. Впрочем, при этом не могли отойти от идеологической составляющей, которой подчинялась и архитектура.

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Что же касается не слишком широких старинных улиц Одессы, то здесь господствовал общественный транспорт. Одесский трамвай – один из старейших в Украине. Первый вагон отправился в рейс здесь еще в 1910 году. Поэтому этот вид транспорта тоже был своеобразным символом города.

Накануне распада СССР Одесса жила в привычном ритме – очереди в магазинах, дефицит, море летом и сырой ветер с порта зимой. Впрочем, именно здесь было больше свободы и меньше официоза, что делало эту приморскую жемчужину поистине уникальной среди советских мегаполисов.

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