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Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х
Панорама Хмельницкого. Источник: Wikimedia / ua.vlasenko.net

Город Хмельницкий удивляет своих гостей тем, что в нем нет больших парков, но при этом он утопает в зелени. Основа этому была заложена еще в советские времена.

Насколько зеленым был самый центр Хмельницкого, можно увидеть на фотографии, сделанной в 1980-е годы Владимиром Чернухом. Он запечатлел перекресток улиц Каменецкой и Подольской. Фотографией поделилось Facebook-сообщество "Хмельницкий Live".

Город утопал в зелени: в сети показали Хмельницкий в 80-х

Центр Хмельницкого в 80-е годы XX века. Фото: Владимир Чернух. Источник: Facebook / Хмельницкий LIVE

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Слева на фото — высотное 16-этажное панельное здание, на первом этаже которого находился большой магазин "Книжный мир", справа — старинная одноэтажная застройка. Именно так выглядели советские города, история которых насчитывала хотя бы пару веков. Сочетала между собой такие контрастные архитектурные стили пышная зелень.

Густо высаженные деревья и кусты скрывали несоответствия между красивыми старинными особняками и однотипной для всего СССР серой высотной застройкой. По крайней мере, в тёплый сезон это помогало эффектно замаскировать диссонанс.

Сейчас эта часть города изменилась до неузнаваемости. Зелени в центральной части города значительно стало меньше, выросло несколько новых домов. Тем не менее, сегодня Хмельницкий остается одним из самых зеленых областных центров Украины. Город сохраняет большое количество небольших зеленых зон — скверы, аллеи, открытые дворы, небольшие парки, которые встречаются здесь буквально на каждом шагу.

Ранее OBOZ.UA показывал самое старое из известных фото Винницы.

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