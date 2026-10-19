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Львов 100 лет назад: как выглядел город

Алина МилсентАлина Милсент
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Львов 100 лет назад: как выглядел город
Площадь Рынок, начало XX века. Источник: photo-lviv.in.ua

Старые фотографии Львова запечатлели атмосферу города, который постепенно становился все более современным, но при этом не терял своих традиций. И хотя за прошедшее столетие изменились транспорт, мода и повседневные привычки, многие места остались узнаваемыми. Сегодня, прогуливаясь по площади Рынок или проспекту Свободы, можно увидеть те самые здания, которые когда-то попадали в объективы львовских фотографов.

Старинные фотографии позволяют заглянуть в повседневную жизнь города и увидеть, как менялся Львов на рубеже XIX–XX веков и в межвоенный период. В сети были опубликованы редкие снимки.

Львов 100 лет назад: как выглядел город

Площадь Рынок. Источник: photo-lviv.in.ua

Одним из самых оживленных мест старого Львова оставалась площадь Рынок. Еще с XIV века она была центром торговли, общественной жизни и важных городских событий. На старинных фотографиях можно разглядеть повозки, торговые лавки и жителей в характерной для той эпохи одежде.

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Площадь длиной 142 и шириной 129 метров окружена 44 историческими зданиями. В её центре возвышается ратуша, обретшая современный архитектурный облик в середине XIX века.

Интересно, что именно с площадью Рынок связана и ранняя история львовской фотографии. В 1841 году в книжном магазине Вильда, который работал в доме № 2, демонстрировали дагеротипы Йогана Глойснера — одного из пионеров фотографического дела во Львове.

Львов 100 лет назад: как выглядел город

Фотография 1894 г., сделанная перед запуском электрического трамвая. Источник: Из коллекции Томаша Дивана, photo-lviv.in.ua

В начале прошлого века Львов уже имел развитый для своего времени городской транспорт. Первый конный трамвай появился здесь 3 мая 1880 года, а в 1894-м по улицам начали курсировать электрические вагоны.

Наряду с транспортными нововведениями менялась и архитектура. В 1900 году открыли величественный Оперный театр, который быстро стал одним из самых известных сооружений Львова.

Одним из известных львовских фотографов XIX века был Юзеф Эдер. Его мастерская работала во дворе отеля "Английский" на территории нынешнего проспекта Свободы. Среди самых древних известных фотографий Львова есть работы Эдера и Карла Лянга, датированные 1861 годом.

Львов 100 лет назад: как выглядел город

Старинная гостиница "Английский", во дворе которой действовала фотомастерская Юзефа Эдера. Фото 1861–1871 гг. Источник: photo-lviv.in.ua

Со временем фотографирование стало популярной услугой. Семьи заказывали портреты, молодожены сохраняли на память свадебные снимки, а небольшие фотографии дарили друзьям и близким. Именно благодаря этим мастерам современники могут увидеть не только улицы прошлого, но и лица людей, которые когда-то ходили по ним.

Важной частью городской культуры были кофейни. Их посещали не только ради ароматного напитка, но и чтобы пообщаться, прочитать свежую прессу или обсудить последние новости.

Львов 100 лет назад: как выглядел город

Кофейня "Венская". Источник: photo-lviv.in.ua

Кофейная традиция Львова сформировалась задолго до XX века. В частности, о кофейне Леваковского упоминалось еще в описаниях города 1802 года. Со временем такие заведения превратились в популярные места встреч интеллигенции, предпринимателей и творческих людей. Здесь проводили время за шахматами, играли в бильярд, обсуждали политику, искусство и общественные события.

Одним из известных заведений была кофейня "Театральная", расположенная на первом этаже театра Скарбека, где сейчас работает театр имени Марии Заньковецкой. Кофейни создавали особую атмосферу Львова, в которой сочетались европейские обычаи, местные традиции и многоязычное общение.

Львов 100 лет назад: как выглядел город

Семейная прогулка. Фото до 1939 г. Источник: photo-lviv.in.ua

Когда заканчивался рабочий день, центральные улицы наполнялись людьми, которые выходили на традиционную прогулку — корсо, или корзо. Этот обычай приобрел популярность еще во времена австрийского господства. После сноса старых оборонительных стен во Львове начали обустраивать широкие бульвары и прогулочные аллеи.

Одним из самых популярных мест стал нынешний проспект Свободы, который в XIX веке был известен как улица Карла Людвига.

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