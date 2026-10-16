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Старинное Мукачево: в сети показали старые фото замка Паланок

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Старинное Мукачево: в сети показали старые фото замка Паланок
Современная панорама замка Паланок. Источник: volare2004

Замок Паланок виден еще на подъездных путях к Мукачево. Конусообразная гора, на которой он возведен, возвышается посреди ровной долины реки Латорица, и с нее невозможно не заметить темный силуэт крепости.

И этот зрелищный архитектурный объект заинтересовал фотографов, как только этот вид искусства стал доступным. Одни из самых старых снимков замка были показаны в Facebook-сообществе Made in Uzhgorod.

Старинное Мукачево: в сети показали старые фото замка Паланок

Замок Паланок на фотографии, которую иногда относят к 1880-м годам. Источник: Facebook / Made in Uzhhorod

Официальные данные свидетельствуют, что первые фотографии замка Паланок были сделаны в самом начале XX века. Однако в интернете ходит версия, что именно эта фотография относится еще к 1880-м годам. Насколько достоверна эта версия, сказать трудно. Впрочем, снимок получился довольно четким, а значит, может быть и более поздним, когда технология фотографирования стала более совершенной.

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Кстати, именно уникальное расположение определило судьбу этого места еще в древности: когда выбирали, где строить укрепления, вулканический холм высотой 68 метров над равниной был очевидным выбором. Крутые склоны затрудняли штурм, Латорица у подножия служила естественным рубежом, а обзор с вершины охватывал всю округу. Идеальная позиция для тех, кто хотел контролировать торговый путь через Верецкий перевал в Карпатах.

Старинное Мукачево: в сети показали старые фото замка Паланок

А это уже снимок примерно 1930–40-х годов. Источник: Facebook / Made in Uzhhorod

Первые укрепления на горе появились еще в IX веке – сначала славянские глинобитные, затем деревянный замок. В XI веке венгерский король Ласло I Святой приказал возвести здесь каменную крепость. В XIV веке подольский князь Федор Корятович, получив Мукачево от венгерского короля, существенно перестроил замок и придал ему облик настоящей средневековой крепости. Именно тогда у подножия горы появился дубовый частокол "паланок", который и дал замку название.

В течение последующих веков Паланок переходил от одних хозяев к другим: венгерские магнаты, трансильванские князья Ракоци, которые в XVII в. превратили его в одну из самых мощных крепостей Центральной Европы, пригласив французских фортификаторов. Самая яркая страница в истории замка – оборона 1685–1688 годов, когда княгиня Илона Зрини почти три года удерживала крепость против австрийских войск. Во времена Австро-Венгрии Паланок стал политической тюрьмой – второй по значимости в Европе после Бастилии.

Старинное Мукачево: в сети показали старые фото замка Паланок

Кадр с замком Паланок конца 1930-х годов. Источник: Facebook / Made in Uzhhorod

А первые официально датированные фотографии замка относятся к началу XX века – времени, когда Мукачево еще носило венгерское название Munkács и входило в состав Австро-Венгерской империи. На снимках того времени замок предстает на фоне широкой поймы Латорицы – такой же неприступный и узнаваемый, как и сегодня. С 1993 года здесь действует исторический музей и картинная галерея.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядела местность Панянка в Полтаве в начале XX века.

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