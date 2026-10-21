Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКого в Украине оставят без бронированияКого в Украине оставят без бронирования: что задумали в Кабмине и какие предприятия могут утратить статус критически важных"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиУкраина выдвинула новые идеи на переговорах в Осло: у Reuters раскрыли подробностиПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита ВиткоффаУкраинских прокуроров, их жен и детей будут лечить за счет государстваНикаких изменений в законодательстве не произошло: в ОГП объяснили, будут ли лечить прокуроров за счет государстваОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действовать

Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
138
Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара
Ужгород. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

Старинные фотографии позволяют увидеть не только архитектуру прошлых эпох, но и повседневную жизнь горожан. Особенно интересны снимки уличных базаров, где когда-то кипела торговля, люди встречались и обсуждали последние новости.

В сети сохранились уникальные кадры Ужгорода конца 1930-х годов. На них можно рассмотреть тогдашние обычаи, одежду и городские улицы.

Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

На архивных фотографиях запечатлены многолюдные улицы, заполненные продавцами и покупателями. Женщины в традиционных платках и длинных юбках стоят возле плетеных корзин, рассматривают товары и общаются между собой. Рядом можно заметить конные повозки, на которых в город привозили продукты из окрестных сел.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,1 т.
Архитектурные памятники Киева, которые мы утратили навсегда: архивные фотографии 1920-40-х годов и история
1,1 т.
Архитектурные памятники Киева, которые мы утратили навсегда: архивные фотографии 1920-40-х годов и история
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
549
Какой была послевоенная Одесса: архивное фото
549
Какой была послевоенная Одесса: архивное фото
Алина МилсентАлина Милсент
603
Львов 100 лет назад: как выглядел город
603
Львов 100 лет назад: как выглядел город

Особое внимание привлекают детали старых снимков: плетеные корзины, традиционная одежда крестьянок, вывески на зданиях и большие скопления людей. На одном из кадров также можно увидеть торговые ряды у водоема, где рядом с повозками разложены разнообразные товары.

Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

В межвоенный период Ужгород был административным центром Подкарпатской Руси в составе Чехословакии. В городе развивались торговля, образование и культурная жизнь, строились новые административные здания и жилые кварталы.

Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

Старинный Ужгород: в сети появились атмосферные фото базара

Ужгород, базар. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

В то же время Ужгород оставался многонациональным городом, где сосуществовали разные языки, обычаи и культурные традиции.

Именно поэтому фотографии старого базара имеют особую историческую ценность. Они запечатлели повседневные моменты жизни людей, для которых посещение рынка было обычным делом, но для современников эти кадры стали своеобразным окном в давно минувшую эпоху.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии, на которых запечатлена Винница столетие назад.

Похожие темы
УжгородИсторияфотографии
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники