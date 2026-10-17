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Старинный Ужгород: в сети появились архивные кадры

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
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Старинный Ужгород: в сети появились архивные кадры
Ужгород. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

Ужгород — город с многовековой историей, в котором переплелись традиции разных народов и архитектурные стили нескольких эпох. За последнее столетие его улицы неоднократно менялись, однако немало исторических зданий сохранилось до наших дней.

В сети опубликовали архивные фотографии, которые позволяют увидеть Ужгород таким, каким он был примерно сто лет назад. На старых фотографиях можно рассмотреть центральные площади, общественные здания, магазины и повседневную жизнь горожан.

Старинный Ужгород: в сети появились архивные кадры

Ужгород. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

История Ужгорода уходит корнями в раннее Средневековье. Благодаря расположению на берегах реки Уж город на протяжении веков оставался важным торговым, оборонительным и административным центром.

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В разные исторические периоды оно находилось под властью Венгерского королевства, Габсбургской монархии и Австро-Венгрии. Каждая эпоха оставила свой след в его культуре, планировке и архитектуре.

Одной из самых известных исторических достопримечательностей является Ужгородский замок, развитие которого тесно связано с родом Другетов. Эта влиятельная дворянская семья играла важную роль в жизни города на протяжении нескольких веков.

В начале XX века Ужгород уже был многонациональным городом. Здесь жили украинцы, венгры, евреи, чехи, словаки и представители других народов. На центральных улицах работали многочисленные торговые заведения, а старинные дома соседствовали с новыми постройками.

Старинный Ужгород: в сети появились архивные кадры

Ужгород. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

Особенно заметно город изменился после Первой мировой войны.

После распада Австро-Венгрии Закарпатье в 1919 году вошло в состав Чехословакии, а Ужгород стал административным центром Подкарпатской Руси.

Именно этот период принес городу масштабные архитектурные преобразования. Возводились административные учреждения, жилые дома, школы и общественные здания. На правом берегу Ужа сформировался новый правительственный квартал Малый Галагов.

В архитектуре всё ярче проявлялись европейские модернистские тенденции. Наряду со старыми каменными домами появлялись здания с лаконичными фасадами, большими окнами и геометрическими формами.

Старинный Ужгород: в сети появились архивные кадры

Ужгород. Источник: Facebook-сообщество "Made in Uzhhorod"

OBOZ.UA ранее публиковал фотографии, на которых запечатлена Винница сто лет назад.

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