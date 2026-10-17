Старинный Ужгород: в сети появились архивные кадры
Ужгород — город с многовековой историей, в котором переплелись традиции разных народов и архитектурные стили нескольких эпох. За последнее столетие его улицы неоднократно менялись, однако немало исторических зданий сохранилось до наших дней.
В сети опубликовали архивные фотографии, которые позволяют увидеть Ужгород таким, каким он был примерно сто лет назад. На старых фотографиях можно рассмотреть центральные площади, общественные здания, магазины и повседневную жизнь горожан.
История Ужгорода уходит корнями в раннее Средневековье. Благодаря расположению на берегах реки Уж город на протяжении веков оставался важным торговым, оборонительным и административным центром.
В разные исторические периоды оно находилось под властью Венгерского королевства, Габсбургской монархии и Австро-Венгрии. Каждая эпоха оставила свой след в его культуре, планировке и архитектуре.
Одной из самых известных исторических достопримечательностей является Ужгородский замок, развитие которого тесно связано с родом Другетов. Эта влиятельная дворянская семья играла важную роль в жизни города на протяжении нескольких веков.
В начале XX века Ужгород уже был многонациональным городом. Здесь жили украинцы, венгры, евреи, чехи, словаки и представители других народов. На центральных улицах работали многочисленные торговые заведения, а старинные дома соседствовали с новыми постройками.
Особенно заметно город изменился после Первой мировой войны.
После распада Австро-Венгрии Закарпатье в 1919 году вошло в состав Чехословакии, а Ужгород стал административным центром Подкарпатской Руси.
Именно этот период принес городу масштабные архитектурные преобразования. Возводились административные учреждения, жилые дома, школы и общественные здания. На правом берегу Ужа сформировался новый правительственный квартал Малый Галагов.
В архитектуре всё ярче проявлялись европейские модернистские тенденции. Наряду со старыми каменными домами появлялись здания с лаконичными фасадами, большими окнами и геометрическими формами.
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