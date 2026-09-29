Часто мы, глядя с точки зрения современности, воспринимаем послевоенное восстановление СССР как равномерный процесс. Однако на самом деле оно проходило совершенно неоднородно, и это можно увидеть на примере Чернигова.

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Фотографии города, сделанные в 1962 году, демонстрируют два облика областного центра. Снимки были опубликованы на странице "Старый Чернигов" в Facebook. Кадры прошли обработку с помощью искусственного интеллекта, который улучшил их качество.

На одном кадре – улица Шевченко с горожанами, одетыми в совершенно современную одежду. Также видна молодая женщина с детьми в парке на одной из центральных площадей. Город выглядит прекрасно обустроенным и комфортным.

На другом кадре – улица Ремесленная. В 1962 году она по-прежнему была застроена одноэтажными домами с деревянными заборами. А вместо асфальта мы видим грунтовую дорогу, по которой едут две повозки, запряженные лошадьми. Даже не верится, что эти снимки сделаны в одном городе, в один и тот же год.

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Война дорого обошлась Чернигову. Оккупация длилась два года, бои за город в сентябре 1943 года принесли новые разрушения. Поэтому объем работ по восстановлению города, за которые взялись еще до конца того же года, был поистине огромным.

Генеральный план предусматривал восстановление центра в стиле сталинского ампира. Параллельно в 1950–1960-х годах реставрировали старинные памятники – Спасо-Преображенский, Борисоглебский и Екатерининский соборы возвращали к первоначальному виду. А вот некоторые старинные дома сносили, чтобы заменить их более современными постройками.

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Тем не менее, всего в нескольких кварталах от обновленного центра город жил по-другому. Здесь все еще довольно часто встречалась одноэтажная застройка XIX – начала ХХ вв. Она просто ждала своей очереди, которая затянулась на годы. Конные повозки на Ремесленной улице – не экзотика и не ностальгия, а обычная картина для улиц, которые до начала 1960-х годов не попали под новый план. Город обновлялся неравномерно. И эта неравномерность и есть, пожалуй, самый точный портрет Чернигова того времени.

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