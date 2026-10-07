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Чернигов в 60-х: подборка атмосферных кадров

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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Чернигов в 60-х: подборка атмосферных кадров
Панорама современного Чернигова. Источник: RoNeDya

Сегодня нам часто кажется, что после Второй мировой войны советские города восстанавливались системно и слаженно. Однако это представление далеко от реальности – процесс протекал крайне контрастно и неоднородно, что ярко иллюстрирует история Чернигова.

Архивные фотографии 1962 года, опубликованные сообществом "Старый Чернигов" (и предварительно улучшенные с помощью искусственного интеллекта), демонстрируют удивительную двойственность тогдашнего областного центра. С одной стороны – современные здания и модно одетые люди, с другой – примитивный быт, характерный для доиндустриальной эпохи.

Чернигов в 60-х: подборка атмосферных кадров

Чернигов 1962 года. Улица Шевченко. Фото улучшено с помощью ИИ. Источник: Facebook / Старый Чернигов

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Парадный вид демонстрирует улица Шевченко с женщинами в стильных пальто. Также мы видим уютный, хорошо обустроенный сквер, куда родители приводили детей на прогулку. На этих снимках Чернигов производит впечатление современного, ухоженного и вполне комфортного города.

Чернигов в 60-х: подборка атмосферных кадров

Чернигов, 1962 год. Парк и центральная площадь. Фото улучшено с помощью ИИ. Источник: Facebook / Старый Чернигов

Но посмотрите на другой кадр – улицу Ремесленную, сфотографированную в том же 1962 году. Вместо асфальтового покрытия – разбитая грунтовка, по которой едут две конные повозки, а по бокам стоят старенькие одноэтажные хижины с деревянными заборами. Трудно поверить, что это фотографии одного и того же города, снятые в один и тот же период.

Чернигов в 60-х: подборка атмосферных кадров

Чернигов, 1962 год. Улица Ремесленная. Фото улучшено с помощью ИИ. Источник: Facebook / Старый Чернигов

Война оставила после себя страшный след: после двух лет нацистской оккупации и ожесточенных боев осенью 1943 года Чернигов лежал в руинах. Восстановительные работы начались немедленно, однако их масштаб был колоссальным, поэтому они продолжались десятилетиями.

Согласно новому генеральному плану, сердце города перестраивали в торжественном стиле сталинского ампира. Параллельно в 50–60-х годах реставраторы восстанавливали первоначальный облик уникальных памятников – Спасо-Преображенского, Борисоглебского и Екатерининского соборов. Хотя ради новых этапов застройки часть старинных сооружений безжалостно сносили.

Чернигов в 60-х: подборка атмосферных кадров

Чернигов, 1962 год. Медицинское училище. Фото улучшено с помощью ИИ. Источник: Facebook / Старый Чернигов

В то же время буквально в нескольких кварталах от парадных фасадов время словно остановилось. Там на протяжении многих лет сохранялась частная застройка XIX – начала XX века, до которой очередь монументальной реконструкции дошла далеко не сразу. Повозки с лошадьми на Ремесленной улице были не экзотикой и не элементом прошлого, а обычным бытом для окраин, забытых в тогдашних планах развития. Именно эта поразительная неравномерность обновления и стала самым точным штрихом в портрете Чернигова тех лет.

Ранее OBOZ.UA показывал, какой стала Театральная площадь Ровно вследствие послевоенного восстановления.

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