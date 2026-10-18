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Большинство вывесок – на украинском языке: в сети показали архивное фото Харькова

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
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Большинство вывесок – на украинском языке: в сети показали архивное фото Харькова
Харьков, 20-е годы. Источник: facebook.com/kharkivhistory

Харьков – это древний слобожанский город с богатой историей, где археологи находят артефакты, начиная с эпохи палеолита и заканчивая скифской и салтовской культурами. Официальной датой его основания казаками считается 1654 год, а название, по преданию, связано с легендарным предводителем Харьком или местной рекой.

В социальной сети Facebook опубликовали архивную фотографию 80-х годов, на которой на фасадах харьковских домов отчетливо видны надписи на украинском языке: "Універмаг", "Дитячий світ" и "Ведмедик".

Большинство вывесок – на украинском языке: в сети показали архивное фото Харькова

Харьков в 80-е годы. Источник: facebook.com/kharkivhistory

Корни русификации Харькова

Процесс русификации Харькова начался во времена Российской империи из-за массовой миграции населения из центральных российских губерний и стремительной индустриализации. Если по переписи 1897 года во всем Харьковском уезде более 83 % жителей называли родным языком украинский, то в самом городе из-за стремления крестьян найти работу и интегрироваться в городскую среду процент украиноязычных снизился до 25,9 %.

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Несмотря на это, город сохранял украинский культурный вектор: здесь действовали кооперативные союзы, выходила национальная пресса и поднимался вопрос о памятнике Тарасу Шевченко. После поражения Украинской Народной Республики большевики оккупировали регион и сделали Харьков столицей УССР, стремясь быстрее "советизировать" рабочий центр.

Впоследствии советская пропаганда сформировала миф о "первой столице Украины", полностью игнорируя многовековой статус Киева. Вместе с тем, в 1920-х годах город пережил короткий период украинизации, который впоследствии сменился жестокими репрессиями против интеллигенции, символом которых стал знаменитый дом "Слово".

Большинство вывесок – на украинском языке: в сети показали архивное фото Харькова

Дом "Слово". Источник: Victor Vizu/wikimedia.org

Попытки ликвидации идентичности и современное сопротивление

Советская власть целенаправленно искореняла украинский язык из делопроизводства, образования и СМИ, пытаясь превратить Харьков в типичный русскоязычный промышленный город. Однако даже в период послевоенного восстановления и достижения статуса города-миллионника бытовая и культурная жизнь сохраняли свои национальные черты. Уже с 1989 года именно центр Харькова стал местом массовых собраний активистов, борющихся за независимость Украины и восстановление прав родного языка.

На всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года более 86% жителей Харьковской области поддержали Акт о провозглашении независимости, окончательно развеяв кремлевский нарратив о "пророссийском городе".

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году враг вновь попытался захватить и подчинить Харьков, подвергнув его масштабным разрушениям. Однако горожане оказывают отчаянное сопротивление, защищая свою свободу, а самому городу за героизм было официально присвоено почетное звание "Город-герой Украины".

OBOZ.UA также показывал, каким был Харьков в 1950-е годы.

 
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