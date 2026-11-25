Блог | Дизель и ограниченно пригодный "зеленый переход": почему электродвигатель не заменит топливо

Мир вбухал сотни миллиардов долларов в электрификацию транспорта. Китай переводит на батареи даже многотонные грузовики. Европа стремится к жизни без ДВС. Автопроизводители наперебой обещают будущее без бензина и солярки. Но в октябре 2026 года та же Европа начала срочно доставать из стратегических резервов миллионы баррелей солярки. А Китай, демонстрирующий фантастические темпы электрификации, продолжил накапливать нефть. Странная картина. Одной рукой цивилизация "прячет" ископаемое топливо, а другой – лихорадочно проверяет, достаточно ли его в запасах. Есть одно неудобное обстоятельство: электротяга прекрасно заменяет ДВС, но аккумулятор пока совсем не ровня топливному баку.

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Китай майже переміг дизель. Але чомусь не святкує

У вересні 2026 року в Китаї сталося те, що ще недавно здавалося фантастикою. Електричні вантажівки зайняли 50,3% продажів важкого транспорту. За один місяць продали приблизно 33 100 таких машин. Для порівняння: ще 2024 року частка важких вантажівок на нових джерелах енергії становила лише 13,6%. Тобто китайці не просто пересідають на електромобілі. Вони саджають на батарейки багатотонних залізних монстрів, які раніше неможливо було уявити без величезного дизельного двигуна.

Але є нюанс. Продажі нових автомобілів – це не весь транспортний парк. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), наприкінці 2025 року в Китаї експлуатували приблизно мільйон електричних вантажівок. Це лише близько 3% від усього великовагового транспорту країни. Та цьогоріч у жовтні Китай знову почав накопичувати нафту. За підрахунками Reuters, китайські НПЗ переробляли приблизно на 490 тисяч барелів на добу менше нафти, ніж надходило завдяки імпорту та власному видобутку. Це створювало запас, який можна використати, зокрема, для збільшення виробництва й експорту дизеля, коли це буде вигідно. Тобто Китай одночасно інвестує в електрифікацію та страхує себе вуглеводнями. Не тому, що китайці не визначилися, яке майбутнє їм подобається. Вони вочевидь непогано відрізняють технологічні амбіції від енергетичної безпеки.

Європа: прощавай, дизель! Але спершу дай ще 20 млн. барелів

Наприкінці жовтня 2026 року одинадцять країн Євросоюзу підтвердили зобов'язання вивести на ринок до кінця січня 2027 року 42,6 мільйона барелів нафти й нафтопродуктів зі стратегічних резервів. Із них 20,5 мільйона барелів – саме дизель. Причина – загроза дефіциту пального через геополітичну нестабільність і перебої з постачанням. МЕА у своєму World Energy Outlook 2026 назвало дизель справжньою робочою конячкою світової економіки. Агентство констатувало, що ціни на нього під час енергетичної кризи перевищували 200 доларів за барель. Чому такий ажіотаж навколо пального, яке нібито має опинитися на історичному узбіччі? Бо дизель досі рухає значну частину того, без чого економіка швидко стає музеєм нерухомого обладнання: трактори, вантажівки, будівельну техніку, аварійні генератори, військові машини. І якщо електричний легковик можна залишити на зарядці до ранку, то комбайну під час жнив не поясниш, що сьогодні у нього день речарджу.

Кілограм проти кілограма: фізика псує вечірку

Щоб зрозуміти головну проблему електрифікації, не потрібно бути фізиком-ядерником. Достатньо порівняти, скільки енергії можна покласти в один кілограм рідкого палива і один кіло батареї.

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Типові орієнтири для сучасних літій-іонних елементів. Готовий батарейний блок зазвичай має нижчу питому енергоємність через корпус, охолодження та електроніку. Але тут не варто поспішати оголошувати переможця. Електродвигун значно ефективніший за дизельний. Він здатен перетворювати на механічну роботу близько 85–95% отриманої електроенергії. Дизельний двигун у реальних умовах може використовувати приблизно 45-50% енергії пального. Решта, як відомо, вилітає в довкілля у вигляді надлишкового тепла. Тож за кількістю корисної механічної роботи розрив зменшується. Але все одно може становити 25-35 разів на користь солярки, залежно від техніки й умов роботи.

Дослідник енергетики, професор Вацлав Сміл ще раніше звертав увагу саме на цю проблему: "Щоб зрівнятися з дизелем чи гасом, нам потрібна батарея з енергетичною щільністю у 30–40 разів більшою".

А тепер перекладу фізику на мову тракториста. За нормативами ЄС, кілограм дизеля містить приблизно 12 кВт/год. хімічної енергії. Один із провідних виробників акумуляторів, заявляє для своєї батарейної платформи Tectrans для важкого комерційного транспорту питому енергоємність 0,2 кВт/год. на кіло. Тобто за запасеною енергією дизель випереджає таку батарею разів так в 60. Після врахування ККД розрив скорочується. А тепер уявімо машину з баком на 200 літрів дизеля. Це десь 168 кілограмів пального, в якому близько 2 000 кВт/год. енергії. Сучасний дизельний двигун із ККД 45–50% (+/- такий ККД декларують більшість виробників сучасних ДВЗ-вантажівок) за оптимальних умов здатен перетворити 900–1 000 кВт/год. на механічну роботу. Щоб виконати таку саму роботу, електроприводу з ККД 90% знадобиться приблизно 1 000–1 110 кВт/год. енергії з батареї. Якщо використовувати акумулятори з питомою енергоємністю 0,2 кВт/год./кг, їхня маса становитиме близько 5-5,6 тонн. Інакше кажучи, замість 168 кг. солярки машина потенційно має возити ще п'ять з гачком тонн акумуляторів. У процесі роботи дизельне пальне витрачається, і машина стає легшою. Акумулятор же навіть після повного розряджання залишається таким же важким.

Чому 400-тонний самоскид електрифікувати простіше, ніж фермерський трактор

Компанія Liebherr спільно з Fortescue розробила акумуляторний кар'єрний самоскид T 264 Battery Electric. Його повна маса – 416 тонн, а вантажопідйомність сягає 240 тонн.

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Здається, якщо така гора металу може їздити на батарейках, то з електричним трактором проблем узагалі не повинно бути. Однак є одна суттєва відмінність – умови роботи. Кар'єр має постійні маршрути, визначені точки завантаження й розвантаження, потужне електропостачання. Там можна встановити мегаватні зарядні станції, передбачити графік заряджання, а на деяких маршрутах ще й повертати енергію завдяки рекуперації. Трактор таких розкошів часто не має. Німецька Fendt уже випускає електричний трактор e107 Vario. Його батарея на 100 кВт/год. забезпечує приблизно 4-7 годин роботи за часткового навантаження. Але цей трактор має потужність лише 75 кінських сил. Великі сільськогосподарські машини можуть мати понад 500 кінських сил.

Уявімо трактор, який під час важкої оранки потребує середньої механічної потужності 250 кВт. За десять годин він виконає роботу на 2 500 кВт/год. Електричному аналогу для цього знадобилося б приблизно 2 800 кВт/год. із батарей. А це знов таки плюс/мінус 14 тонн акумуляторів. І є ще одне питання. Де заряджати машину? Посеред поля, за двадцять кілометрів від найближчої підстанції? Можна привезти мобільну зарядку. Можна організувати зміну акумуляторів. Можна навіть поставити дизельний генератор і заряджати від нього електротрактор. Останній варіант особливо прекрасний: щоб відмовитися від дизеля в тракторі, ми привезли дизель на вантажівці та спалили його в генераторі.

Втім, для малих господарств, теплиць, садів і комунальних робіт електротрактори цілком перспективні. Проблема не в тому, що електрика не здатна орати землю. Проблема в ціні та складності забезпечення важкої безперервної роботи далеко від енергетичної інфраструктури.

Електрофура: чудова ідея, поки маршрут не вирішив змінитися

Для вантажного транспорту майбутнє виглядає оптимістичніше. Електричні вантажівки вже можуть бути економічно вигідними там, де є стабільний маршрут, великий пробіг і доступна зарядка. МЕА вказує, що в окремих китайських сценаріях повна вартість володіння електричною важкою вантажівкою вже зрівнялася з дизельною або стала нижчою. Але одна справа – щодня возити вантажі між двома логістичними центрами. Інша – долати тисячі кілометрів через регіони з непередбачуваною інфраструктурою. Електрофура потребує не просто розетки, а зарядної станції потужністю в сотні кіловат, іноді понад мегават. Якщо одночасно заряджаються десятки машин, логістичний центр починає споживати електроенергію як промислове підприємство.

Експерт з енергоефективності, співзасновник Rocky Mountain Institute Еморі Ловінс свого часу сформулював головну проблему енергетичного переходу так: "Дві найбільші проблеми, які ще треба розв'язати, – важкий транспорт, насамперед вантажівки й літаки". Це не вирок електрофурам. Це нагадування, що електрифікувати двигун і створити всю інфраструктуру для його роботи – дві різні задачі.

Електропереліт: батареї замість пасажирів

Якщо для трактора зайві тонни акумуляторів – проблема, то для літака – катастрофа. Авіаційне пальне містить приблизно 12 кВт/год. енергії на кілограм. Батарея – близько 0,2–0,25 кВт/год. І хоч електротяга ефективніша, літак змушений піднімати батарею в небо. Уявімо авіалайнер, якому потрібно 20 тонн авіаційного пального. У ньому приблизно 240 МВт/год. хімічної енергії. Навіть якщо припустити, що реактивні двигуни використовують 40% цієї енергії, а електропривід – 90%, для аналогічної роботи знадобиться близько 107 МВт/год. електроенергії. За питомої енергоємності готової батареї 0,2 кВт/год./кг це понад 530 тонн акумуляторів.

Порядок величин показує, чому звичайний пасажирський лайнер не можна просто переобладнати, замінивши паливні баки батареями. Сучасні наукові огляди підтверджують: без радикального технологічного прориву акумуляторна авіація залишатиметься переважно короткодистанційною. Електричні літаки на коротких маршрутах – цілком реальна перспектива. Але між перельотом на 150 кілометрів і міжконтинентальним рейсом – приблизно така сама різниця, як між електросамокатом і космічним шатлом.

Океан не має розетки

На морі ситуація схожа. Невеликі пороми, буксири, судна на коротких маршрутах можна електрифікувати вже сьогодні. Для них батареї часто працюють прекрасно. Але спробуймо відправити велетенський контейнеровоз з Азії до Європи. У дослідженні, опублікованому в Nature Energy, науковці розрахували, що для проходження 5 000 кілометрів певному типу контейнеровоза знадобилася б батарея ємністю 5 ГВт/год. Її маса – приблизно 20 тисяч тонн. І це ще не подорож через половину планети. Водночас автори не вважали таку електрифікацію абсолютно неможливою. Вони показали, що для частини маршрутів і суден батареї можуть стати технічно та економічно прийнятними за певних умов. Тому великому судноплавству, найімовірніше, знадобляться не лише батареї, а й інші види пального: зелений метанол, аміак, біопаливо, синтетичні рідкі палива.

Армія: зарядна станція, як запрошення для дрона

І ось ми дійшли до сфери, де головною характеристикою техніки є не екологічність і навіть не економічність, а здатність виконувати завдання, коли все навколо йде не за планом. На війні паливо має одну надзвичайно важливу перевагу. Його можна зберігати, перевозити, переливати, розосереджувати. Не обов'язково підключатися до електромережі, якої вже може не існувати. Звісно, паливний склад також є чудовою мішенню. Але вразливими є і великі зарядні хаби, підстанції та лінії електропередач. Показовий історичний приклад – війна в Афганістані. За даними дослідження американської армії, у 2007 фінансовому році на кожні 24 конвої з пальним припадала одна бойова втрата особового складу або підрядників – загиблий чи поранений. Саме тому американські військові активно досліджували способи зменшити споживання пального. Але зменшити залежність – не те саме, що відмовитися від нього. Українська війна додала до цього ще одну обставину: будь-яка стаціонарна інфраструктура, включно з енергетичною – теж мішень.

Електричні військові машини мають переваги: менше шуму, нижча теплова помітність за певних режимів, можливість рекуперації. Гібридні силові установки також перспективні. Українські військові активно використовують на фронті електробайки – безшумні, потужні і маневрені. Але важка бронетехніка, що має діяти автономно, долати великі відстані та швидко поповнювати запас енергії, ще довго потребуватиме енергоносіїв високої щільності.

Є ще одна сфера, про яку в красивих презентаціях зеленого майбутнього згадують нечасто. Це ліквідація катастроф. Землетрус знищив дороги та електромережі. Повінь затопила підстанції. Ракетні удари залишили цілий регіон без електроенергії. Потрібні екскаватори, бульдозери, пожежні машини, насоси, генератори, вантажівки. Тепер уявімо, що вся ця техніка електрична. Для її роботи доведеться спочатку відновити електропостачання або привезти величезні мобільні батареї, зарядні установки та джерела генерації. Але ж техніка потрібна саме для того, щоб відновити інфраструктуру! Виходить енергетична версія старого анекдоту: щоб купити ключ від квартири, треба потрапити у квартиру, де лежать гроші на ключ. Тому системи аварійного реагування потребують незалежних способів отримання енергії. Тут дизель цінний не тим, що він найдешевший і його можна привезти каністрою туди, де немає нічого.

Дизеля буде потрібно менше, але попит буде завжди

У всій цій історії важливо не впасти в протилежну крайність і не оголосити електрифікацію безглуздою. Вона вже реально скорочує потребу в нафті. За оцінкою МЕА, світовий парк електромобілів у 2025 році заміщував приблизно 1,7 мільйона барелів нафти щодня. До 2035 року цей показник за сценарієм чинної політики може зрости приблизно до 9 мільйонів барелів на добу. Це колосальні обсяги. І електрифікація, безумовно, має сенс там, де вона дешевша, ефективніша й технічно виправдана. Але помилкою було б вважати, що все, що сьогодні спалює пальне, завтра просто отримає акумулятор.

Тож є підстави припустити, що навіть у дуже електрифікованому світі збережеться величезний попит на компактні, автономні та швидко поповнювані запаси енергії. Можливо, головною помилкою популярного уявлення про зелений перехід є спроба зробити з нього історію про перемогу однієї технології над іншою. Насправді майбутнє, швидше за все, буде гібридним. Електрика забере те, що вміє робити краще. Паливо залишиться там, де без нього надто дорого, надто складно або просто небезпечно. І цілком можливо, що через двадцять років дизельний двигун уже не буде символом технологічного прогресу. Але дизель усе ще залишатиметься символом іншої, не менш важливої речі – автономності. Бо цивілізація не закінчується там, де закінчується електромережа. І саме тому викопне паливо може пережити навіть власну епоху.